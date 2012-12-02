Теракт в уфимском нефтяном институте в 1967 году оказался местью студентке

Осенью 1967 года на вахту главного корпуса УНИ пришел молодой человек. Парень попросил вахтера Кузнецову передать некой студентке Лизе Хуснутдиновой электропроигрыватель «Юность», якобы подарок от брата из Риги.
Ни факультета, где училась студентка, ни группы, он назвать не смог, и предъявил всего лишь черно-белый фотоснимок девушки.
Однако проигрыватель так и не обрел хозяйку, в институте не смогли определить, кому предназначалась посылка. Комендант главного корпуса Рожнов забрал к себе кожаный чемоданчик с музыкальным устройством в кабинет 223, где располагался административно-хозяйственный отдел УНИ.
В комнате находилось несколько человек, проигрыватель решили включить, и в тот момент, когда Рожнов повернул рычаг запуска проигрывателя, произошел взрыв. По словам секретаря отдела Натальи Тарасовой, мощь взрыва была такой, что огромный цветок в кадке стоявший в углу кабинета, вынесло через окно на тротуар. Сама Тарасова получила только порезы, ее защитила шуба, которую она одевала, собираясь уходить.
Комендант скончался через сутки в больнице, а инженеру по строительству Николаю Чегодаеву оторвало руку.
Началось расследование. К выяснению обстоятельств подключили КГБ. Произошедшее называлось терактом, а ход следствия держался на контроле в обкоме партии.
Лизы Хуснутдиновой среди учащихся УНИ не оказалось. Вахтерша Кузнецова тоже мало что запомнила, заметив только, что парень был смуглый.
Помочь смогла бы записка, прикрепленная к чемодану с проигрывателем, однако при взрыве лопнул графин с водой на столе коменданта и надпись, сделанная химическим карандашом растворилась.
КГБ вызывало армейского консультанта.
- Он нам сказал, что в проигрыватель была заложена тротиловая шашка весом примерно в сто грамм, - рассказал Николай Морозов.
Вахтерша вспомнила слова неизвестного – «подарок от брата из Риги». В столицу Латвийской ССР сделали запрос, но сами чекисты и работники угро понимали, что шансы найти след, ничтожны.
В это время в поле зрения следствия попадает некий Игорь Алехин, бывший подрывник треста Башнефтегеофизика. Его состояние описывается как нервозное: переменчивое настроение и ярость. За молодым человеком установили негласное наблюдение.
Однако наблюдали за Алехиным недолго, все разрешилось после случая в парке имени Александра Матросова, ныне парк имени Ленина на улице Заки Валиди. Здесь подрывник подобрав на газоне деревянную ветку стал сшибать шишки с еловых ветвей, а на замечание сделанное пожилым прохожим, неожиданно развернулся и нанес мощный удар палкой по старику. Поняв, что натворил Алехин сбежал, при этом «наружка» потеряла подрывника из виду. Зная, что парень живет неподалеку, «чекисты» сразу отправились к нему домой и выломали дверь, но не успели на считанные секунды.
Игорь Алехин, взяв в рот контакт от промышленного детонатора, и включив питание, мощным разрядом тока снес себе голову. Медэкспертиза показала, что парню оставалось жить от силы три месяца. Заключение патологоанатома: злокачественная опухоль желудка с метастазами в области печени в неоперабельном состоянии. Молодой человек знал об этом и цеплялся за любую надежду, в том числе и за средства народной медицины. В тот день он пошел в парк нарвать шишек для очередной настойки, но находясь в взвинченном состоянии, избил пенсионера, сделавшего ему замечание. Следствие зашло в тупик. След оказался ложным, только отдалив чекистов от разгадки тайны взрыва в УНИ.
Однако чуть позже в Уфе случился другой инцидент. На воровстве белья, развешенного во дворе одного из домов, попался некий Эльдар Хасанов. Молодой человек с охапкой мокрой одежды бежал по улице от разъяренной хозяйки дома, когда навстречу ему выехала милицейская машина.
Патрульные попытались задержать беглеца, но тот достал какой-то сверток и бросил его к ногам милиционеров. Раздался взрыв, но, к счастью, никого не убило. Оглушенные и раненые стражи порядка бросились вслед за хулиганом. Беглеца помогли скрутить прохожие. Хасанова почти затолкали в милицейский газик, когда тот сунул что-то в рот и забился в конвульсиях. Позже экспертиза даст заключение, что парень отравил себя синильной кислотой.
Следователи удивлены - второй подозреваемый покончил с собой перед задержанием.
Еще больше сыщики и чекисты были шокированы после обыска в жилище Хасанова. Квартира представляла собой мини-завод по производству адских машин, здесь были все компоненты взрывчатки и специальная литература. Казалось бы, найден виновник взрыва в УНИ, даже был мотив – парень за два месяца до этого устраивался в университет на работу, и, получив отказ, пообещал отомстить.
Но выяснилось, что и этот след был ошибочным.
Для чистоты эксперимента следователи купили несколько проигрывателей «Юность 301» наподобие того аппарата, в котором в нефтяной институт принесли бомбу.
Ни одна адская машина найденная в квартире Хасанова не влезала в проигрыватель. А ведь в институте на месте взрыва были найдены все запчасти электрофона, это говорило о том, что злоумышленник ничего из него не выкинул, компактно разместив взрывное устройство внутри проигрывателя.
По словам Дмитрия Шамшурина, все бомбы Хасанова взрывались, разбрасывая осколки в разные стороны, а в электрофоне сработала бомба направленного действия. Следствие зашло в тупик.
Внезапно из Риги, где искали всех граждан по фамилии Хуснутдинов, пришел ответ.
- Нашли Ханифа Хуснутдинова, он работал в рижском порту, - вспоминает Николай Морозов.
Следователей мужчина воспринял враждебно, он ожидал разрешения на выезд заграницу, и опасался, что угрозыск его скомпрометирует перед первым отделом портовой дирекции. Сам Ханиф заявил: в Уфе не был десять лет и никаких девушек по имени Лиза не знает. Правда обмолвился, что у него есть родня в столице Кузбасса – городе Кемерово. Туда и отправились следователи. К их удивлению супружеская чета Зуфар и Мадина Хуснутдиновы рассказали, кого хотели убить бомбой, и кто ее принес на проходную УНИ.
Как выяснилось, девушку звали не Лиза, а Люция. Их знакомый Рахим Муртазин, работавший взрывником на угольной шахте, попросил подыскать невесту. Мадина Хуснутдинова подумала, что может использовать парня, и пообещала ему сосватать свою дочь из Уфы. Муртазину показали фото девушки, и тот влюбился в нее, наивно полагая, что отныне Люция принадлежит ему.
- Полгода он работал на даче Хуснутдиновых, выкопал погреб и построил баню, его использовали в хозяйственных работах, - вспоминают следователи. - Вдобавок Мадина Хуснутдинова опоила и совратила парня. Через полгода, поняв, что его дурачат, Рахим потребовал познакомить с будущей женой или заплатить за работу. В ответ ему заявили, что он не достоин девушки, мол, она студентка, почти уже инженер, а он обычный батрак.
Парень даже не догадывался, что сама Люция и не знает о его существовании.
Рахим задумал отомстить - лишить обманщиков дочери. Собрал адскую машину, все необходимое нашел на шахте, купил электрофон и отправился в УНИ.
А поскольку девушку он никогда не видел, он просто пришел на проходную главного корпуса и попросил вахтера, показав фотокарточку девушки, которую называл Лизой, передать подарок.
- Никто не думал, что мы найдем его, потому что отправных моментов было мало, и сам председатель УКГБ генерал Рогозин сказал, мол, вам повезло, - говорит Николай Морозов. - А я ему: «Как же повезло, если полгода без выходных работали!».
Муртазин на допросе заявил, что погибшего коменданта не жалеет, но переживает, что не довел до конца свой замысел. Парня расстреляли.
Интересно, что взрыв в УНИ помнят уфимцы, информация молниеносно распространилась по городу.
Как рассказал "МКС" декан гуманитарного факультета УГНТУ Эдуард Гареев в то время город просто гудел от слухов, сплетен и домыслов.
- Я тогда учился на втором курсе исторического факультета БГУ, - вспоминает г-н Гареев. - Как ни странно произошедшее не было секретом. О взрыве в УНИ писали в газетах. Но точной информации не было ни у кого. Уже позже, когда в 1971 году я поступил на работу на кафедру философии и научного коммунизма нефтяного института, мне стали известны все детали произошедшего. На какое-то время в УНИ усилили меры безопасности, и не принимали посылок для студентов, вахтеры были более бдительны. Но все это было недолго.
Фильм «Взрыв в институте» стал второй историей из жизни советской Башкирии в документальном цикле Леонида Каневского.
Ранее, в сентябре 2010 на НТВ вышла серия под названием «Экипаж», рассказывающая о событиях осени 1986 года в уфимском аэропорту, когда вооруженные солдаты-дезертиры пытались захватить самолет «Ту-134» следовавший рейсом «Киев-Уфа-Нижневартовск» для побега за границу.
Дмитрий КОЛПАКОВ.