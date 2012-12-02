Опоры ЛЭП на улице Комсомольской в Уфе демонтируют в январе

Башкирская электросетевая компания согласовывает с мэрией Уфы график перекрытия улицы Комсомольской от улицы Шафиева до путепровода над улицей 50 лет СССР для демонтажа пяти 18-метровых опор высоковольтной линии 110 кВ. Напомним, линия высокого напряжения исчезнет на участке от подстанции на улице Шафиева до путепровода на улице 50 лет СССР, а в будущем – от микрорайона Глумилино до улицы Краснодонской. Высоковольтные провода спрячут под землю на глубине пяти метров, закатав сеть в специальный кабель.