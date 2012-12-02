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Опоры ЛЭП на улице Комсомольской в Уфе демонтируют в январе

3 декабря 2012, 01:32
Башкирская электросетевая компания согласовывает с мэрией Уфы график перекрытия улицы Комсомольской от улицы Шафиева до путепровода над улицей 50 лет СССР для демонтажа пяти 18-метровых опор высоковольтной линии 110 кВ. Напомним, линия высокого напряжения исчезнет на участке от подстанции на улице Шафиева до путепровода на улице 50 лет СССР, а в будущем – от микрорайона Глумилино до улицы Краснодонской. Высоковольтные провода спрячут под землю на глубине пяти метров, закатав сеть в специальный кабель.

На освободившемся участке земли в 2013 году начнется жилищное строительство, а Комсомольскую улицу расширят. Администрация Уфы предполагает на этом месте возведение четырех многоэтажных домов площадью 13 тысяч квадратных метров, а также строительство подземной автостоянки площадью 5,4 тысяч квадратных метров и спортивно-развлекательного центра на 12,2 тысячи квадратов.

Как сообщил «МКС» пресс-секретарь сетевой компании Марат Бикбаев, убирать опоры, построенные в 1959 году, начнут предположительно в середине января следующего года.

- На опорах используются болтовые соединения, - говорит он. - Их будут по частям разбирать и затем демонтировать с помощью кранов.

Таким образом, освободятся обочины проезжей части от здания бывшего «Башкирэнерго» до улицы 50 лет СССР. На перевод линии под землю на этом участке сетевая компания выделила 50 млн рублей.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

Фото пресс-службы "БЭСК"

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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