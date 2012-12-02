Государство потребует от строительной отрасли стать «прозрачной и справедливой»

В ближайшее время по поручению Рустэма Хамитова правительство РБ подготовит планы по улучшению ситуации на рынке труда, снижению себестоимости жилья в Уфе, Стерлитамаке и других городах, а также разработает программы последовательной работы по поддержке института семьи, пропаганде семейных ценностей и здорового образа жизни.
- К сожалению, в последнее десятилетие разрыв в доходах между 20% самых богатых и 20% самых бедных жителей республики непрерывно увеличивался, - сказал президент Башкортостана. - К 2009 году он превысил десятикратное значение. И только в 2010 году нам удалось не только остановить, но и повернуть вспять эту угрожающую динамику. Тогда этот показатель сократился до 9,7, а в прошлом году – до 9,6 раз. Но этого явно недостаточно, расслоение в обществе необходимо уменьшать. Нам нужно создавать современные хорошо оплачиваемые рабочие места, стимулировать предприимчивость активной части населения.
Рустэм Хамитов считает главной угрозой благополучия граждан безработицу.
- Безработица порождает множество проблем, самые болезненные из которых – рост преступности, насилия, конфликты в семье, потеря у людей перспективы в жизни, - с горечью констатирует он. - По итогам прошлого года уровень общей безработицы по методологии Международной организации труда в регионе составил 7,7%. В январе-сентябре нынешнего года – 6,6%. Это уже лучше, но пока недостаточно. Ведь вступление России во Всемирную торговую организацию еще больше осложнит положение.
По мнению г-на Хамитова, не менее острый и болезненный для жителей региона «жилищный вопрос».
- Мы – передовики по вводу жилья, но одновременно находимся в группе середняков по уровню обеспеченности им на душу населения, - объясняет глава РБ. - Республика испытывает острый дефицит жилья эконом-класса. Цены на рынке недвижимости – необоснованно высокие. Только в этом году на первичном рынке они выросли более чем на 10%. Нам известно, что рыночная стоимость квадратного метра существенно превосходит его реальную себестоимость. И дело здесь не только в рыночной конъюнктуре, а в так называемых «непроизводственных расходах», а порой и в коррупции.
Рустэм Хамитов видит возможность снижения себестоимости строительства жилья в использовании современных дешевых технологий.
- Понятно, что никто, кроме государства, не возьмет на себя инфраструктурное обустройство новых строительных площадок, - говорит он. - В будущем следует увеличить количество предоставляемых участков Фонду строительства социального жилья, который должен обеспечивать реальные цены на жилье с учетом доходов людей. Государственное и муниципальное регулирование строительной сферы должно быть прозрачным и справедливым.
Также Рустэм Хамитов уверен, что главное в работе власти – «сбережение населения».
- Повышение рождаемости, снижение смертности, проведение разумной миграционной политики, обеспечивающей приток населения в республику – вот три главных инструмента нашей демографической политики, - считает он. - Надо сказать, с 2008 года рождаемость в республике выросла на 7,5%, а смертность снизилась на 4,5%. В результате наблюдается небольшой естественный прирост населения. Но этот всплеск рождаемости был эхом «бэби-бума» середины 80-ых и в ближайшие годы спад практически неизбежен. Так что самое важное - повысить эффективность государственной семейной политики.