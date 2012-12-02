mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Государство потребует от строительной отрасли стать «прозрачной и справедливой»

3 декабря 2012, 01:38
В послании депутатам Государственного собрания РБ глава республики Рустэм Хамитов заявил, что каждый житель региона, согласно Конституции страны имеет право на достойную жизнь, а значит, социального неравенства в Башкирии быть не должно. И предложил в 2013 году бросить силы на формирование справедливой социальной среды. Для того, чтобы повысить качество жизни жителей республики, власть должна работать над снижением безработицы, обеспечивать занятость населения, добиваться снижения цен на жилье, а также заботиться о физическом здоровье народа.

В ближайшее время по поручению Рустэма Хамитова правительство РБ подготовит планы по улучшению ситуации на рынке труда, снижению себестоимости жилья в Уфе, Стерлитамаке и других городах, а также разработает программы последовательной работы по поддержке института семьи, пропаганде семейных ценностей и здорового образа жизни.

- К сожалению, в последнее десятилетие разрыв в доходах между 20% самых богатых и 20% самых бедных жителей республики непрерывно увеличивался, - сказал президент Башкортостана. - К 2009 году он превысил десятикратное значение. И только в 2010 году нам удалось не только остановить, но и повернуть вспять эту угрожающую динамику. Тогда этот показатель сократился до 9,7, а в прошлом году – до 9,6 раз. Но этого явно недостаточно, расслоение в обществе необходимо уменьшать. Нам нужно создавать современные хорошо оплачиваемые рабочие места, стимулировать предприимчивость активной части населения.

Рустэм Хамитов считает главной угрозой благополучия граждан безработицу.

- Безработица порождает множество проблем, самые болезненные из которых – рост преступности, насилия, конфликты в семье, потеря у людей перспективы в жизни, - с горечью констатирует он. - По итогам прошлого года уровень общей безработицы по методологии Международной организации труда в регионе составил 7,7%. В январе-сентябре нынешнего года – 6,6%. Это уже лучше, но пока недостаточно. Ведь вступление России во Всемирную торговую организацию еще больше осложнит положение.

По мнению г-на Хамитова, не менее острый и болезненный для жителей региона «жилищный вопрос».

- Мы – передовики по вводу жилья, но одновременно находимся в группе середняков по уровню обеспеченности им на душу населения, - объясняет глава РБ. - Республика испытывает острый дефицит жилья эконом-класса. Цены на рынке недвижимости – необоснованно высокие. Только в этом году на первичном рынке они выросли более чем на 10%. Нам известно, что рыночная стоимость квадратного метра существенно превосходит его реальную себестоимость. И дело здесь не только в рыночной конъюнктуре, а в так называемых «непроизводственных расходах», а порой и в коррупции.

Рустэм Хамитов видит возможность снижения себестоимости строительства жилья в использовании современных дешевых технологий.

- Понятно, что никто, кроме государства, не возьмет на себя инфраструктурное обустройство новых строительных площадок, - говорит он. - В будущем следует увеличить количество предоставляемых участков Фонду строительства социального жилья, который должен обеспечивать реальные цены на жилье с учетом доходов людей. Государственное и муниципальное регулирование строительной сферы должно быть прозрачным и справедливым.

Также Рустэм Хамитов уверен, что главное в работе власти – «сбережение населения».

- Повышение рождаемости, снижение смертности, проведение разумной миграционной политики, обеспечивающей приток населения в республику – вот три главных инструмента нашей демографической политики, - считает он. - Надо сказать, с 2008 года рождаемость в республике выросла на 7,5%, а смертность снизилась на 4,5%. В результате наблюдается небольшой естественный прирост населения. Но этот всплеск рождаемости был эхом «бэби-бума» середины 80-ых и в ближайшие годы спад практически неизбежен. Так что самое важное - повысить эффективность государственной семейной политики.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44