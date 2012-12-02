Государство потребует от строительной отрасли стать «прозрачной и справедливой»

- К сожалению, в последнее десятилетие разрыв в доходах между 20% самых богатых и 20% самых бедных жителей республики непрерывно увеличивался, - сказал президент Башкортостана. - К 2009 году он превысил десятикратное значение. И только в 2010 году нам удалось не только остановить, но и повернуть вспять эту угрожающую динамику. Тогда этот показатель сократился до 9,7, а в прошлом году – до 9,6 раз. Но этого явно недостаточно, расслоение в обществе необходимо уменьшать. Нам нужно создавать современные хорошо оплачиваемые рабочие места, стимулировать предприимчивость активной части населения.