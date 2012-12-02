Для охраны лесов в Башкирии будут использовать «зеленые патрули»

- На протяжении последних трех лет наблюдается заметный рост количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от автомобильного транспорта, - констатировал он. - В атмосферном воздухе присутствуют сотни химических соединений. Более половины мощностей газоочистных установок эксплуатируются свыше 20 лет и эффективность их работы невысока.
Как уверяет президент РБ, общественность беспокоит информационная закрытость ряда промышленных предприятий, которые порой представляют недостоверную информацию о масштабах экологических последствий их производственной деятельности.
- Что касается водоемов, то в прошлом году качество воды стало в целом лучше, - сказал г-н Хамитов. - С 6-ти до 2-х сократилось число водных объектов, на которых отмечался высокий уровень загрязненности. И все же многие наши водные объекты всё ещё оцениваются как «грязные» и даже «очень загрязненные». Продолжается деградация земель и почвенного покрова. Площадь эрозионно-опасных сельхозугодий составляет 5,5 млн. гектаров, а это фактически две трети общей их площади.
Также, по мнению руководителя региона, в защите нуждается лесной фонд республики.
- Из 80 лесных пожаров в прошлом году почти половина возникла по причине неосторожного обращения населения с огнем, а также от сельскохозяйственных палов. Сгорело около полутысячи гектаров лесов.
Рустэм Хамитов считает, что экологических проблем в Башкирии много, но в первую очередь нужно решить ключевые задачи в этой сфере. Например, переходить на современный уровень мониторинга экологической ситуации, и в первую очередь, в городах.
- Использование возможностей телекоммуникационных систем, автоматического оборудования позволит обеспечить раннее выявление и предупреждение загрязнения воздуха и воды в режиме «онлайн», - говорит он. - Важно наладить прямую связь с населением. Активисты, неравнодушные люди должны стать первыми помощниками в борьбе с нарушителями природоохранного законодательства. При этом необходимо обеспечить неотвратимость наказания виновных в подобных правонарушениях.
По словам главы республики, «вступление России в ВТО также требует существенных изменений подходов к вопросам охраны природы со стороны органов власти, предприятий и организаций, перехода на технологии «зеленой экономики».
- В связи с этим важно жестче проводить линию на недопустимость экономии на мероприятиях по экологической защите, - заявил он. - Такая работа должна начинаться с муниципалитетов. Именно они ближе всего к людям. Сохранение и развитие территорий – их главная задача. Не допускать расхищения природных ресурсов, знать и контролировать те места, где такие риски существуют. Большая роль здесь принадлежит правоохранительным органам. Только тесное взаимодействие всех властных и общественных структур позволит решить природоохранные задачи.
Кроме того, как заверяет глава РБ, с каждым годом усугубляется проблема обращения с твердыми бытовыми отходами.
- Фактически у нас нет эффективной системы их переработки, - сказал он. - Сегодня почти весь образующийся объем отходов вывозится на полигоны и свалки, количество и состояние которых не выдерживает никакой критики. Весь цивилизованный мир давно перешел от захоронения отходов к переработке, использованию их в качестве сырья. В республике вторично используется менее 15% отходов. Бизнес в области их переработки – в зачаточном состоянии. Нужно активно вовлекать бизнесменов в экологическое предпринимательство. В Германии, например, ежегодный оборот этой отрасли достигает десятков миллиардов евро.
В прошлом году в Башкирии приняли республиканскую программу по совершенствованию системы управления твердыми бытовыми отходами до 2020 года. Общий объем ее финансирования – 7,5 млрд. руб. В программе заложена разработка к 2015 году схемы генеральной очистки всей территории республики, основанной на районных и городских схемах. В следующем году все муниципалитеты должны подготовить такие документы. В рамках этой программы разработан пилотный проект обращения с твердыми бытовыми отходами на базе Стерлитамака и близлежащих районов.
- Считаю важным после реализации этого проекта распространить его на всю территорию республики, - говорит президент РБ.
Также Рустэм Хамитов уверен, что пришла пора повышать экологическую культуру людей, в особенности молодежи.
- Нужно возродить почти забытые зеленые патрули, школьные общества охраны природы, - считает он. - Помогать волонтерским отрядам. Надо поднимать тему защиты окружающей среды как можно чаще через многочисленные акции общественных организаций, с помощью средств массовой информации, предупреждая, что любое загрязнение природы возвращается бумерангом к человеку. Мы должны поддерживать общественные движения, экологические партии и организации, тесно взаимодействовать с ними, привлекая к мероприятиям по обеспечению экологической безопасности.