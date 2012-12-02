Для охраны лесов в Башкирии будут использовать «зеленые патрули»

- Фактически у нас нет эффективной системы их переработки, - сказал он. - Сегодня почти весь образующийся объем отходов вывозится на полигоны и свалки, количество и состояние которых не выдерживает никакой критики. Весь цивилизованный мир давно перешел от захоронения отходов к переработке, использованию их в качестве сырья. В республике вторично используется менее 15% отходов. Бизнес в области их переработки – в зачаточном состоянии. Нужно активно вовлекать бизнесменов в экологическое предпринимательство. В Германии, например, ежегодный оборот этой отрасли достигает десятков миллиардов евро.