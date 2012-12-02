Чиновников научат служить народу и государству

В Башкирии из семи тысяч человек государственных служащих в следующем году останется только 6-6,5 тысяч. Сократить государственный аппарат на 10 процентов в 2013 году предложил глава региона Рустэм Хамитов в ежегодном послании башкирским депутатам Курултая РБ. «Несмотря на то, что численность сотрудников органов власти в республике – одна из самых низких в стране, по этому показателю мы занимаем почетное 78-ое место, вопрос оптимизации численности государственных служащих и для нас остаётся острым, - уверен президент Башкортостана. - Всего в министерствах и ведомствах республики трудятся около 7 тыс. человек. Это большая армия и, соответственно, большие расходы. Поэтому в следующем году нам предстоит сократить численность аппарата управления в республике еще на 10%».