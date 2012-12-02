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Чиновников научат служить народу и государству

3 декабря 2012, 01:40
В Башкирии из семи тысяч человек государственных служащих в следующем году останется только 6-6,5 тысяч. Сократить государственный аппарат на 10 процентов в 2013 году предложил глава региона Рустэм Хамитов в ежегодном послании башкирским депутатам Курултая РБ. «Несмотря на то, что численность сотрудников органов власти в республике – одна из самых низких в стране, по этому показателю мы занимаем почетное 78-ое место, вопрос оптимизации численности государственных служащих и для нас остаётся острым, - уверен президент Башкортостана. - Всего в министерствах и ведомствах республики трудятся около 7 тыс. человек. Это большая армия и, соответственно, большие расходы. Поэтому в следующем году нам предстоит сократить численность аппарата управления в республике еще на 10%».

Руководитель региона предложил создать предусмотренный федеральным законодательством механизм обязательной ротации кадров.

- Мировая практика показывает, что есть эффективные способы поиска и отбора специалистов, стимулирования их профессионального роста и кадрового продвижения, - сказал он. - В зоне особого внимания будут находиться вопросы подготовки и дополнительного образования кадров. Каждый чиновник раз в год в обязательном порядке должен будет проходить курс повышения квалификации без отрыва от производства.

Также по мнению г-на Хамитова, «принципиально важно разработать систему оценки эффективности гражданского и муниципального служащего, сформулировать критерии отбора, механизмы продвижения кадров», так как концепция кадровой политики в системе государственных органов и органов местного самоуправления в республике уже принята.

- Уже сегодня нами создается республиканский центр кадрового тестирования для отбора лучших специалистов, претендующих на включение в резерв управленческих кадров и кадровый резерв государственных органов, - сообщил президент РБ. - Не будем забывать, что некоторые незаконные практики кадрового протекционизма также являются разновидностью коррупции. Вместе с тем, надо понимать, что одними карательными и запретительными мерами коррупцию нам не победить. Кадры изначально нужно готовить с установкой на неукоснительное соблюдение этики государственного служащего. Будущие чиновники должны понять, что выбранный ими путь – это не разновидность бизнеса и даже не просто работа по найму, а осознанное служение народу и государству.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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