Чиновников научат служить народу и государству

Руководитель региона предложил создать предусмотренный федеральным законодательством механизм обязательной ротации кадров.
- Мировая практика показывает, что есть эффективные способы поиска и отбора специалистов, стимулирования их профессионального роста и кадрового продвижения, - сказал он. - В зоне особого внимания будут находиться вопросы подготовки и дополнительного образования кадров. Каждый чиновник раз в год в обязательном порядке должен будет проходить курс повышения квалификации без отрыва от производства.
Также по мнению г-на Хамитова, «принципиально важно разработать систему оценки эффективности гражданского и муниципального служащего, сформулировать критерии отбора, механизмы продвижения кадров», так как концепция кадровой политики в системе государственных органов и органов местного самоуправления в республике уже принята.
- Уже сегодня нами создается республиканский центр кадрового тестирования для отбора лучших специалистов, претендующих на включение в резерв управленческих кадров и кадровый резерв государственных органов, - сообщил президент РБ. - Не будем забывать, что некоторые незаконные практики кадрового протекционизма также являются разновидностью коррупции. Вместе с тем, надо понимать, что одними карательными и запретительными мерами коррупцию нам не победить. Кадры изначально нужно готовить с установкой на неукоснительное соблюдение этики государственного служащего. Будущие чиновники должны понять, что выбранный ими путь – это не разновидность бизнеса и даже не просто работа по найму, а осознанное служение народу и государству.