Автомобили, припаркованные у обочин, во время снегопадов будут эвакуировать

Снегопад, начавшийся в столице Башкирии в субботу, продолжится и в понедельник, 3 декабря. Мокрый снег с дождем ожидается с утра. По данным метеорологов, за выходные в Уфе выпала десятидневная норма осадков, только в субботу – около 40 сантиметров снежного покрова. Городские коммунальные службы работали в усиленном режиме - на борьбу со стихией с появлением видимости на улицы города вышло 317 единиц техники и более 300 дорожных рабочих, в то время как в обычное время на улицах работает около 200 единиц зимней техники.