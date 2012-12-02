Автомобили, припаркованные у обочин, во время снегопадов будут эвакуировать

Как сообщили «МКС» в пресс-службе мэрии столицы региона, самым серьезным препятствием для уборки улиц стали припаркованные у обочин автомобили. Убрать снег должным образом рядом с машинами не получается, а сугробы вокруг припаркованных авто создают новые проблемы, сужая ширину проезжей части.
- К водителям, нарушающим правила и паркующим машины в зоне действия ограничивающих знаков, может применяться принудительная эвакуация транспорта на специализированную стоянку, – отмечают в пресс-службе. – При этом за эвакуацию будут платить сами правонарушители. Такие меры предусмотрены изменениями в федеральном законодательстве, вступившими в силу с 1 июля 2012 года.