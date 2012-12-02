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Автомобили, припаркованные у обочин, во время снегопадов будут эвакуировать

2 декабря 2012, 19:26
Снегопад, начавшийся в столице Башкирии в субботу, продолжится и в понедельник, 3 декабря. Мокрый снег с дождем ожидается с утра. По данным метеорологов, за выходные в Уфе выпала десятидневная норма осадков, только в субботу – около 40 сантиметров снежного покрова. Городские коммунальные службы работали в усиленном режиме - на борьбу со стихией с появлением видимости на улицы города вышло 317 единиц техники и более 300 дорожных рабочих, в то время как в обычное время на улицах работает около 200 единиц зимней техники.

Как сообщили «МКС» в пресс-службе мэрии столицы региона, самым серьезным препятствием для уборки улиц стали припаркованные у обочин автомобили. Убрать снег должным образом рядом с машинами не получается, а сугробы вокруг припаркованных авто создают новые проблемы, сужая ширину проезжей части.

- К водителям, нарушающим правила и паркующим машины в зоне действия ограничивающих знаков, может применяться принудительная эвакуация транспорта на специализированную стоянку, – отмечают в пресс-службе. – При этом за эвакуацию будут платить сами правонарушители. Такие меры предусмотрены изменениями в федеральном законодательстве, вступившими в силу с 1 июля 2012 года.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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