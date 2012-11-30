В Башкирии молодежь научат «дерзко мечтать»

- Мы пока не в полной мере задействовали интеллектуальный потенциал наших учёных, - говорит г-н Хамитов. - В первую очередь, в стратегическом планировании и управлении. У нас должны появиться собственные «фабрики мысли», то есть общественные научно-исследовательские организации, способные дать государству новые идеи, просчитать последствия принимаемых управленческих решений. Скажем прямо, на сегодняшний день мы не можем предоставить молодым ученым по-настоящему творческую работу с высоким уровнем оплаты труда. Выход видится в создании республиканских IT-парков. В том числе мы намерены создать собственную экспортную информационную индустрию. Всё это потребует инвестиций. Вместе с тем, регион будет двигаться по пути развития «умной», наукоемкой экономики, а молодёжь получит социальные лифты для бизнеса и карьерного роста.