В Башкирии молодежь научат «дерзко мечтать»

- На рынке труда всё острее ощущается дефицит высококвалифицированных рабочих, аграриев, инженеров, - говорит он. - Но сами собой они не появятся. Тем более что ежегодно от 4 до 6 тыс. выпускников школ – то есть почти четверть от их общего числа – уезжают учиться за пределы республики.
Рустэм Хамитов считает важным «заложить в сознании молодежи тягу к творчеству, расширять их жизненные горизонты, формировать у них культ знаний».
- У общества, которое растит одних потребителей, нет будущего, - сказал он. - Воспитывать творцов и изобретателей – вот наша задача. Поэтому предлагаю объявить конкурс на организацию и создание республиканского «Парка будущего».
- Пусть наш будет немного скромнее, чем существующие в других странах мира, но дети увидят там свой завтрашний день – «умные» дома, построенные из экономичных материалов, новые виды транспорта, макеты машин и энергоустановок, 3D-тренажеры. Чтобы они могли поуправлять космическим кораблем, самолетом или подводной лодкой. К реализации этой темы пусть подключится заинтересованный бизнес. Всё это поможет развитию инновационного мышления, научит нашу молодёжь дерзко мечтать.
Кроме того, Рустэм Хамитов предлагает развивать кибер-образование в режиме «онлайн» в домашних условиях, поскольку «электронное обучение гораздо менее затратно по сравнению с очным, вне зависимости от числа обучающихся». А пока в республике дистанционно обучаются только дети с ограниченными возможностями здоровья.
- Следует более активно внедрять электронное обучение и на уровне учреждений профобразования, не ограничиваясь только электронными учебниками, разработкой отдельных курсов, - говорит президент Башкортостана. - Можно дистанционно обучать детей в малокомплектных школах. В этом случае мы сможем практически полностью ликвидировать неэффективные расходы и обеспечивать необходимое качество образования. В вузах – организовать учебные курсы для обучения студентов, переподготовки и повышения квалификации работников организаций, граждан.
Также, по мнению главы РБ, необходимо создать на территории республики консорциум «Башкирский электронный университет» с участием вузов, научных, общественных организаций, IT-компаний. Так что, агентство по информационным технологиям РБ в ближайшее время займется созданием государственного бюджетного учреждения «Электронное образование», чтобы развернуть его деятельность в 2013 году.
- Мы пока не в полной мере задействовали интеллектуальный потенциал наших учёных, - говорит г-н Хамитов. - В первую очередь, в стратегическом планировании и управлении. У нас должны появиться собственные «фабрики мысли», то есть общественные научно-исследовательские организации, способные дать государству новые идеи, просчитать последствия принимаемых управленческих решений. Скажем прямо, на сегодняшний день мы не можем предоставить молодым ученым по-настоящему творческую работу с высоким уровнем оплаты труда. Выход видится в создании республиканских IT-парков. В том числе мы намерены создать собственную экспортную информационную индустрию. Всё это потребует инвестиций. Вместе с тем, регион будет двигаться по пути развития «умной», наукоемкой экономики, а молодёжь получит социальные лифты для бизнеса и карьерного роста.