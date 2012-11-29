mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Уфе надеются стать центром мирового востоковедения

30 ноября 2012, 00:00
В четверг в столице Башкирии прошла научно-практическая конференция «Россия и арабский мир: история и современность», главным мероприятием которой стали «Хакимовские чтения», посвященные личности советского дипломата Карима Хакимова.Студентам из разных регионов России, арабистам из Москвы и Санкт-Петербурга продемонстрировали документальный фильм, посвященный судьбе «аравийского визиря Кремля», первый установившего контакты молодой советской республики со странами арабского мира.

Выступающие посчитали необходимым проводить подобные мероприятия регулярно и впредь. Заведующий кафедрой истории стран ближнего Востока Санкт-Петербургского государственного университета Николай Дьяков рассказал присутствующим о перспективах взаимодействия России и арабского мира и отметил значимость региона в становлении межцивилизационного взаимодействия. - У истоков создания нашего университета стояло много выходцев из Урала и Поволжья, - говорит Николай Дьяков. - Деятельность и личность Карима Хакимова наши студенты изучают отдельным предметом. Нам необходимо и в дальнейшем встречаться в таком формате и обмениваться результатами исторических исследований. Модератор «Хакимовских чтений», ректор Башкирской академии государственной службы и управления при президенте РБ Сергей Лаврентьев считает, что подобные мероприятия позволяют молодым исследователям подводить итоги своих изысканий. - У нашей республики очень выгодное географическое и политической положение, - сказал Сергей Лаврентьев. – Поэтому, сам Бог нам велел стать мировым центром востоковедения.

Евгений КОСТИЦЫН.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44