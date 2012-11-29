В Уфе надеются стать центром мирового востоковедения

Выступающие посчитали необходимым проводить подобные мероприятия регулярно и впредь. Заведующий кафедрой истории стран ближнего Востока Санкт-Петербургского государственного университета Николай Дьяков рассказал присутствующим о перспективах взаимодействия России и арабского мира и отметил значимость региона в становлении межцивилизационного взаимодействия. - У истоков создания нашего университета стояло много выходцев из Урала и Поволжья, - говорит Николай Дьяков. - Деятельность и личность Карима Хакимова наши студенты изучают отдельным предметом. Нам необходимо и в дальнейшем встречаться в таком формате и обмениваться результатами исторических исследований. Модератор «Хакимовских чтений», ректор Башкирской академии государственной службы и управления при президенте РБ Сергей Лаврентьев считает, что подобные мероприятия позволяют молодым исследователям подводить итоги своих изысканий. - У нашей республики очень выгодное географическое и политической положение, - сказал Сергей Лаврентьев. – Поэтому, сам Бог нам велел стать мировым центром востоковедения.