В декабре представители федеральных ведомств будут раздавать консультации гражданам

18 декабря с 10 до 12 часов принимает замглавы миграционной службы Ильдан Юмагулов. В этот же день, 18 декабря, с 14 до 16 часов на вопросы граждан ответит замдиректора башкирского филиала федеральной кадастровой палаты Росреестра Марат Мирзаянов, его тематика – госучет объектов капитального строительства. Параллельно в это же время прием будет вести военком Анатолий Балтинский.