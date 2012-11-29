mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В декабре представители федеральных ведомств будут раздавать консультации гражданам

30 ноября 2012, 00:35
Последний в этом году график приемов для жителей Башкирии чиновниками федеральных служб и ведомств обнародовала приемная президента РФ в РБ на улице Цюрупы, 100. 3 декабря с 14 до 16 дежурит замначальника Роспотребнадзора Александр Жеребцов. 4-го с 10 до 12 часов – помощник руководителя Росздравнадзора Вадим Иванченко. 5 декабря следственный комитет представит глава республиканского управления Алексей Касьянов – с 10 до 12 часов.

6 декабря с 14 до 16 глава ГУФСИН Виктор Шалыгин ждет родственников заключенных. 10 декабря с 14 до 16 часов замглавы управления налоговой службы Андрей Агапов будет отвечать на вопросы досудебного урегулирования налоговых споров.

11 декабря граждан, ставших жертвами имущественных преступлений и преступлений против личности и незаконного оборота наркотиков примет начальник уголовного розыска МВД по РБ Владислав Ситдиков – с 10 до 12 часов.

12 декабря с 10 до 12 часов в приемной дежурит замначальника управления Росреестра Ригина Фахретдинова, она курирует вопросы госрегистрации прав на недвижимость.

13 декабря с 14 до 16 часов вопросов ждет начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры РБ Дмитрий Шерстнев.

Уполномоченный по правам человека Рим Каюмов будет общаться с посетителями приемной 17 декабря с 14 до 16 часов.

18 декабря с 10 до 12 часов принимает замглавы миграционной службы Ильдан Юмагулов. В этот же день, 18 декабря, с 14 до 16 часов на вопросы граждан ответит замдиректора башкирского филиала федеральной кадастровой палаты Росреестра Марат Мирзаянов, его тематика – госучет объектов капитального строительства. Параллельно в это же время прием будет вести военком Анатолий Балтинский.

19 декабря с 10 до 12 часов управление Минюста представит замначальника ведомства Салават Яндурин – он ответит на вопросы о контроле за некоммерческими организациями.

20 декабря с 14 до 16 часов замначальника госинспекции труда Владимир Гребенников будет разъяснять нюансы трудового законодательства.

Детский омбудсмен Милана Скоробогатова принимает 24 декабря с 14 до 16 часов.

25 декабря с 10 до 12 часов дежурит начальник юридического отдела управления службы занятости населения РБ Айдар Биктаев. Финансовый омбудсмен Рафаиль Гибадуллин принимает в тот же день, 25 декабря, с 14 до 16 часов.

26 декабря с 10 до 12 часов на вопросы установления инвалидности и обжалования экспертных решений ответит руководитель главного бюро медико-социальной экспертизы по РБ Юрий Томилов.

Завершит график приемов в 2012 году заместитель руководителя службы судебных приставов Евгений Трофимов: 27 декабря с 14 до 16 часов.

Запись на прием по телефону в Уфе 251-64-39.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44