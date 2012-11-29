В декабре представители федеральных ведомств будут раздавать консультации гражданам

6 декабря с 14 до 16 глава ГУФСИН Виктор Шалыгин ждет родственников заключенных. 10 декабря с 14 до 16 часов замглавы управления налоговой службы Андрей Агапов будет отвечать на вопросы досудебного урегулирования налоговых споров.
11 декабря граждан, ставших жертвами имущественных преступлений и преступлений против личности и незаконного оборота наркотиков примет начальник уголовного розыска МВД по РБ Владислав Ситдиков – с 10 до 12 часов.
12 декабря с 10 до 12 часов в приемной дежурит замначальника управления Росреестра Ригина Фахретдинова, она курирует вопросы госрегистрации прав на недвижимость.
13 декабря с 14 до 16 часов вопросов ждет начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры РБ Дмитрий Шерстнев.
Уполномоченный по правам человека Рим Каюмов будет общаться с посетителями приемной 17 декабря с 14 до 16 часов.
18 декабря с 10 до 12 часов принимает замглавы миграционной службы Ильдан Юмагулов. В этот же день, 18 декабря, с 14 до 16 часов на вопросы граждан ответит замдиректора башкирского филиала федеральной кадастровой палаты Росреестра Марат Мирзаянов, его тематика – госучет объектов капитального строительства. Параллельно в это же время прием будет вести военком Анатолий Балтинский.
19 декабря с 10 до 12 часов управление Минюста представит замначальника ведомства Салават Яндурин – он ответит на вопросы о контроле за некоммерческими организациями.
20 декабря с 14 до 16 часов замначальника госинспекции труда Владимир Гребенников будет разъяснять нюансы трудового законодательства.
Детский омбудсмен Милана Скоробогатова принимает 24 декабря с 14 до 16 часов.
25 декабря с 10 до 12 часов дежурит начальник юридического отдела управления службы занятости населения РБ Айдар Биктаев. Финансовый омбудсмен Рафаиль Гибадуллин принимает в тот же день, 25 декабря, с 14 до 16 часов.
26 декабря с 10 до 12 часов на вопросы установления инвалидности и обжалования экспертных решений ответит руководитель главного бюро медико-социальной экспертизы по РБ Юрий Томилов.
Завершит график приемов в 2012 году заместитель руководителя службы судебных приставов Евгений Трофимов: 27 декабря с 14 до 16 часов.
Запись на прием по телефону в Уфе 251-64-39.
Дмитрий КОЛПАКОВ.