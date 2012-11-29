mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Приватизация госимущества будет проходить «открыто, с гласным обсуждением»

30 ноября 2012, 01:16
В четверг в правительстве Башкирии обсудили прогнозный план приватизации государственного имущества на 2013 год. В башкирском Кабмине поднимают этот вопрос повторно, так как возникли разногласия между отраслевыми ведомствами и министерством земельных и имущественных отношений РБ и некоторые предприятия, уже выставленные на продажу, были исключены из планов приватизации на следующий год. Глава Башкортостана Рустэм Хамитов, председательствующий на заседании, считает, что приватизация госимущества может дать дополнительные доходы в республиканскую казну, которые в будущем можно использовать для повышения зарплат работникам бюджетной сферы.
#Новости#Общество#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44