Приватизация госимущества будет проходить «открыто, с гласным обсуждением»

В четверг в правительстве Башкирии обсудили прогнозный план приватизации государственного имущества на 2013 год. В башкирском Кабмине поднимают этот вопрос повторно, так как возникли разногласия между отраслевыми ведомствами и министерством земельных и имущественных отношений РБ и некоторые предприятия, уже выставленные на продажу, были исключены из планов приватизации на следующий год. Глава Башкортостана Рустэм Хамитов, председательствующий на заседании, считает, что приватизация госимущества может дать дополнительные доходы в республиканскую казну, которые в будущем можно использовать для повышения зарплат работникам бюджетной сферы.