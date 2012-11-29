Фальсификаторшу итогов выборов в деревне Аючево приговорили к штрафу в 110 тысяч

Стерлитамакский районный суд приговорил к штрафу в 110 тысяч рублей бывшую главу деревни Аючево Сумбуль Галимову, подделавшего избирательные бюллетени в пользу своего племянника, баллотировавшегося в депутаты сельсовета. Мы подробно рассказывали о том, что 13 марта 2011 года на выборах в сельский совет Аючево единоросс Ильгиз Азнаев потерпел поражение: за него проголосовал 31 человек, а за его конкурента, самовыдвиженца Рамиля Насырова – 41 избиратель. Такая ситуация не понравилась тете неудачливого единоросса, которая решила просто подправить бюллетени и своей рукой понаставила галочек в пользу Азнаева. Затем она заставила членов комиссии подписаться в новом протоколе голосования. Подчиненные деревенской начальницы, опасаясь ее гнева, тут же переписали протоколы и незаконно привели к власти проигравшего кандидата.