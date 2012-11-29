Фальсификаторшу итогов выборов в деревне Аючево приговорили к штрафу в 110 тысяч

Возмущенные столь явным подлогом с использованием административного ресурса местные жители написали коллективную жалобу в прокуратуру.
- За Рамиля на самом деле проголосовали 56 человек, а за его соперника Ильгиза Азнаева, члена «Единой России» только пять, - рассказывает житель села, работавший в марте в избирательной комиссии. - Но как только голоса подсчитали, результатом выборов заинтересовалась глава сельсовета, тетя проигравшего единоросса Сумбуль Галимова.
- К концу подсчета голосов пришла Сумбуль Адигамовна и начала интересоваться итогами голосования, - рассказывает еще один бывший член избирательной комиссии Мунир Киньябузов. – Мы сказали Галимовой, что выиграл Насыров. А она ни в какую, говорит, хоть и выиграл Насыров пропустим Ильгиза Азнаева.
- Моей вины нет, - защищалась дама. - Я просто высказала, что партия «Единая Россия» - это сила, «Единую Россию» мы должны провести на выборах. Я высказала и ушла, а то, что они сделали, я за это не отвечаю.
По словам подследственной, она не настаивала на победе своего племянника, это потом члены избирательной комиссии заявили, что «на них нажали». Скорее всего, так говорить Галимовой посоветовал адвокат, мол, в фальсификации итогов голосования виноваты подчиненные, неправильно понявшие председателя сельсовета и исправившие проколы.
В апреле результаты голосования на этом участке были отменены, а сама г-жа Галимова стала фигуранткой уголовного дела по ч.3 ст.141 Уголовного кодекса РФ («Воспрепятствование работе избирательных комиссий с использованием служебного положения»). Максимальное наказание, предусмотренное этой статьей УК, предусматривает до четырех лет лишения свободы. Но Стерлитамакский районный суд не стал лишать женщину свободы, приговорив ее к штрафу в 110 тысяч рублей.
- Нам надо стремиться к тому, чтобы члены избирательных комиссий боялись не возбуждения уголовных дел, а опасались гласа народного, - говорит доктор социологических наук, профессор Сергей Егорышев. – Чтобы чиновники не чувствовали, что им все позволено. Избирательное право – это право святое для наших граждан и, конечно, любые нарушения отражаются на авторитете власти.