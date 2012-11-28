Сергей Нарышкин в Уфе рассказал о проблемах правового образования

В среду в столице Башкирии с рабочим визитом, объезжая регионы Поволжья, побывал председатель Госдумы РФ Сергей Нарышкин. Руководитель нижней палаты Федерального собрания пообщался не только с депутатами Госсобрания РБ, но и настоял на встрече со студентами, преподавателями и аспирантами института права БашГУ, так как уверен, что в сфере правового образования в стране существуют серьезные проблемы. В частности, г-н Нарышкин считает, что в России есть пробелы в подготовке специалистов правового профиля. А профессионалов-юристов на самом деле не хватает во всех сферах жизни, в том числе и во власти, несмотря на то, что множество вузов штампует дипломы о высшем юридическом образовании.