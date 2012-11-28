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Сергей Нарышкин в Уфе рассказал о проблемах правового образования

28 ноября 2012, 23:21
В среду в столице Башкирии с рабочим визитом, объезжая регионы Поволжья, побывал председатель Госдумы РФ Сергей Нарышкин. Руководитель нижней палаты Федерального собрания пообщался не только с депутатами Госсобрания РБ, но и настоял на встрече со студентами, преподавателями и аспирантами института права БашГУ, так как уверен, что в сфере правового образования в стране существуют серьезные проблемы. В частности, г-н Нарышкин считает, что в России есть пробелы в подготовке специалистов правового профиля. А профессионалов-юристов на самом деле не хватает во всех сферах жизни, в том числе и во власти, несмотря на то, что множество вузов штампует дипломы о высшем юридическом образовании.

- Следующим шагом реформирования системы высшего образования должен стать тщательный мониторинг деятельности ее учреждений путем разработки более объективной системы оценки, - сказал Сергей Нарышкин. - Все вузы следует разделить на несколько профильных групп, и для каждой определить свой перечень критериев.

Студенты попросили главу российского парламента рассмотреть возможность исключения подоходного налога, вычитаемого при выделении из материальной помощи: «а то получается, государство одной рукой дает, а другой отбирает», и г-н Нарышкин пообещал поставить этот вопрос перед депутатами Госдумы.

А глава Башкирии Рустэм Хамитов на этой встрече предложил «вывести из тени» репетиторов, которые не платят налоги, готовя абитуриентов к поступлению в вузы.

- В республике поступают в год порядка 30 тысяч ребят в высшие учебные заведения, - сказал Рустэм Хамитов. - Если даже каждый из них направил где-то 30 тысяч рублей на преподавателей-репетиторов, получаем 900 миллионов рублей только в одной республике, где проживает два процента населения России. Это уход от налогов, это теневая деятельность, это конвертики. Это ненормальные отношения между людьми.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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