Сергей Нарышкин в Уфе рассказал о проблемах правового образования

- Следующим шагом реформирования системы высшего образования должен стать тщательный мониторинг деятельности ее учреждений путем разработки более объективной системы оценки, - сказал Сергей Нарышкин. - Все вузы следует разделить на несколько профильных групп, и для каждой определить свой перечень критериев.
Студенты попросили главу российского парламента рассмотреть возможность исключения подоходного налога, вычитаемого при выделении из материальной помощи: «а то получается, государство одной рукой дает, а другой отбирает», и г-н Нарышкин пообещал поставить этот вопрос перед депутатами Госдумы.
А глава Башкирии Рустэм Хамитов на этой встрече предложил «вывести из тени» репетиторов, которые не платят налоги, готовя абитуриентов к поступлению в вузы.
- В республике поступают в год порядка 30 тысяч ребят в высшие учебные заведения, - сказал Рустэм Хамитов. - Если даже каждый из них направил где-то 30 тысяч рублей на преподавателей-репетиторов, получаем 900 миллионов рублей только в одной республике, где проживает два процента населения России. Это уход от налогов, это теневая деятельность, это конвертики. Это ненормальные отношения между людьми.