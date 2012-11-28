Рустэм Хамитов: «Уфа готова стать центром Евразийского молодежного парламента»

По словам президента РБ, молодые люди, участвующие в государственной жизни – «наше будущее во всех смыслах, в том числе и в плане пополнения кадров органов власти».
Г-н Хамитов предложил сделать столицу Башкирии центром Евразийского молодежного парламента, местом создания его структур и проведения форумов, дискуссий и встреч.
- Мы просим зафиксировать, что Уфа готова к такого рода работе, в том числе и на уровне молодежных парламентов, на уровне крупных молодежных форумов, - обратился г-н Хамитов к спикеру российской Госдумы.