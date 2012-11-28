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Рустэм Хамитов: «Уфа готова стать центром Евразийского молодежного парламента»

28 ноября 2012, 23:34
Посчастливилось пообщаться с председателем российского парламента, побывавшего в среду в Уфе, представителям общественной молодежной палаты при Курултае РБ и муниципальных молодежных советов – таких активных ребят в регионе 900 человек. «Более четверти населения нашей республики составляет молодежь, - рассказал на этой встрече глава Башкирии Рустэм Хамитов. - Это миллион молодых ребят, которые сегодня учатся, после учебы вышли на работу, думают и действуют в части устройства своей жизни. Безусловно, мы обязаны работать с молодежью совсем по-другому. Если во время советской власти были комсомол, другие общественные организации, то сегодня этого нет или этого недостаточно. Поэтому мы все время ищем новые формы взаимодействия, новые формы общения с молодыми людьми».

По словам президента РБ, молодые люди, участвующие в государственной жизни – «наше будущее во всех смыслах, в том числе и в плане пополнения кадров органов власти».

Г-н Хамитов предложил сделать столицу Башкирии центром Евразийского молодежного парламента, местом создания его структур и проведения форумов, дискуссий и встреч.

- Мы просим зафиксировать, что Уфа готова к такого рода работе, в том числе и на уровне молодежных парламентов, на уровне крупных молодежных форумов, - обратился г-н Хамитов к спикеру российской Госдумы.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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