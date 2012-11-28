Нарышкин и Хамитов обсудили зарплаты «бюджетников»

Осталось неизвестным, как Сергей Нарышкин отреагировал на обращенное к нему письмо общественников, распространенное сразу после приезда в Уфу высокого гостя. В частности, авторы письма попросили спикера Госдумы «принять все возможные меры для обеспечения неприкосновенности гор Шихан - Тра-тау, Юрак-тау и Куш-тау», где завод «Сода» собирается провести геологоразведку, чтобы обеспечить стерлитамакское градообразующее предприятие сырьем. По данным общественников, компания «Башкирская химия», которая управляет «Содой», на самом деле принадлежит иностранным капиталистам, а природный памятник, включенный в кадастр особо охраняемых природных территорий РФ, могут уничтожить «в угоду иностранным бизнесменам». Не найдя понимания в республике, общественники просят Сергея Нарышкина найти возможность сохранить Шиханы, а в случае, если промышленная разработка гор все-таки будет начата «оставляют за собой право на проведение протестных мероприятий и доведение до президента страны всех сведений о преступных действиях чиновников республики и их покровителей из Москвы». О реакции спикера российского парламента на острое обращение, а также обсуждал ли он эту проблему с Рустэмом Хамитовым, в официальных источниках ничего не сообщается.