Четыре высших государственных должности в Башкирии оказались вне закона

Прокуратура РБ опротестовала указ главы Башкортостана, устанавливающий перечень высших государственных должностей в регионе. По мнению надзорного ведомства, посты секретаря Совбеза РБ, полномочного представителя РБ при президенте РФ, управляющего делами руководителя республики и уполномоченного по правам предпринимателей не соответствуют «критериям федерального законодательства» и учреждены незаконно. О таких чиновничьих креслах ничего не говорится ни в Конституции Башкирии, ни в региональных законодательных актах, ни в перечне типовых государственных должностей субъектов РФ. Не прописаны такие чиновничьи места и в российском законе «О государственной службе», а потому в башкирском надзорном ведомстве потребовали привести кадровую иерархию исполнительной власти РБ в соответствие с законодательством.