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Четыре высших государственных должности в Башкирии оказались вне закона

28 ноября 2012, 22:48
Прокуратура РБ опротестовала указ главы Башкортостана, устанавливающий перечень высших государственных должностей в регионе. По мнению надзорного ведомства, посты секретаря Совбеза РБ, полномочного представителя РБ при президенте РФ, управляющего делами руководителя республики и уполномоченного по правам предпринимателей не соответствуют «критериям федерального законодательства» и учреждены незаконно. О таких чиновничьих креслах ничего не говорится ни в Конституции Башкирии, ни в региональных законодательных актах, ни в перечне типовых государственных должностей субъектов РФ. Не прописаны такие чиновничьи места и в российском законе «О государственной службе», а потому в башкирском надзорном ведомстве потребовали привести кадровую иерархию исполнительной власти РБ в соответствие с законодательством.

После того, как в башкирском Белом доме ознакомились с представлением прокуратуры, президент РБ Рустэм Хамитов своим указом упразднил должность секретаря межведомственного совета общественной безопасности РБ, а занимавшего этот пост Марата Магадеева назначил вице-премьером. Должность полпреда РБ при президенте РБ приравняли к вице-премьерской, наделив полномочного представителя статусом члена республиканского Кабмина и это кресло пока вакантно.

- По остальным государственным должностям ведется работа по внесению законодательных изменений, - сообщают в прокуратуре РБ. - Исполнение требований протеста находится на контроле прокуратуры республики.

Напомним, пост уполномоченного по правам предпринимателей с мая этого года занимает Рафаиль Гибадуллин – депутаты Курултая поспешили исполнить желание высшей власти страны иметь в регионах омбудсменов по защите прав коммерсантов и не подумали о придании законного статуса этой должности. Управляющим делами президента РБ трудится Андрей Трухан, назначенный на этот пост в сентябре 2010 года.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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