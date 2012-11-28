Четыре высших государственных должности в Башкирии оказались вне закона

После того, как в башкирском Белом доме ознакомились с представлением прокуратуры, президент РБ Рустэм Хамитов своим указом упразднил должность секретаря межведомственного совета общественной безопасности РБ, а занимавшего этот пост Марата Магадеева назначил вице-премьером. Должность полпреда РБ при президенте РБ приравняли к вице-премьерской, наделив полномочного представителя статусом члена республиканского Кабмина и это кресло пока вакантно.
- По остальным государственным должностям ведется работа по внесению законодательных изменений, - сообщают в прокуратуре РБ. - Исполнение требований протеста находится на контроле прокуратуры республики.
Напомним, пост уполномоченного по правам предпринимателей с мая этого года занимает Рафаиль Гибадуллин – депутаты Курултая поспешили исполнить желание высшей власти страны иметь в регионах омбудсменов по защите прав коммерсантов и не подумали о придании законного статуса этой должности. Управляющим делами президента РБ трудится Андрей Трухан, назначенный на этот пост в сентябре 2010 года.