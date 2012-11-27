Женщина, желая отомстить супруге любовника, убила двух его детей

Соперница, отбившая мужчину у 41-летней жительницы Белорецка, стала подозреваемой в убийстве ее детей двух и четырех лет. 27-летняя дама увела мужа у многодетной матери (кроме погибших ребятишек она воспитывала еще и 11-летнего сына и дочерей 15 и 19 лет) и обиженная брошенка попросила местных парней «проучить» не супруга-изменника, а разлучницу. Мужчины побили молодую женщину, объяснив, что наказывают за уведенного мужа, а та, почувствовав себя униженной, не стала вымещать злобу на ловеласе, а решила поджечь дом экс-жены. Первая попытка подпалить жилище ненавистной конкурентки окончилась неудачей - хозяйка успела потушить занявшееся огнем строение и в полицию обращаться не стала, решив, что разборка – дело семейное.