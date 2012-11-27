Николай Курапов остается советником президента РБ, но на общественных началах

Стало известно, где будет трудиться бывший советник главы РБ по общим вопросам 62-летний Николай Курапов. Президент Башкирии Рустэм Хамитов подписал указ о назначении г-на Курапова своим советником по спорту, поручив ему курировать юношеский чемпионат мира по хоккею, который пройдет в Уфе с 26 декабря 2012 года по 5 января 2013-го. И если раньше Николай Курапов как штатный советник руководителя республики надзирал за исполнением «общих вопросов», в том числе и спорта, то теперь Николай Андреевич полностью сосредоточится на физкультурной «отрасли», правда, получать зарплату в Белом доме он уже не будет. Скорее всего, жалованье г-ну Курапову станут начислять в волейбольном клубе «Урал», который он давно опекает.