Николай Курапов остается советником президента РБ, но на общественных началах

Кстати, и консультировать главу региона старый-новый советник тоже будет «удаленно» - получив общественный пост, он потерял кабинет в башкирском Белом доме. Но, тем не менее, Рустэм Хамитов посчитал, что ему необходимы консультации столь осведомленного в спорте человека, как Николай Курапов.
Таким образом, теперь у главы РБ увеличилось количество внештатных советников: ранее такими общественными консультантами были назначены джазмен Олег Киреев и директор института нефтехимпереработки РБ Эльшад Теляшев.
На возмездной основе трудятся Спартак Ахметов, Андрей Назаров, Геннадий Букаев и Рифат Загидуллин.