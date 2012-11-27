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Накануне выборов в Курултай власти профинансируют ветеранское движение

28 ноября 2012, 00:24
Почти 2 млн рублей выделят из казны Уфы общественной организации ветеранов и пенсионеров вооруженных сил и правоохранительных органов. Соответствующий документ на днях подписал вице-мэр Владимир Дмитрюк. Таким образом, администрация столицы Башкирии на три года открывает грантовую программу для представителей самой лояльной к власти категории населения.Формально цель финансирования сообщества ветеранов армии и правоохранительных органов – вовлечение большего количества пожилых в общественную жизнь и их участие в «общественно-политических мероприятиях».

Ветеранское движение должно обеспечить явку своих активистов на ряд праздничных дат, таких, как 9 мая, день памяти и скорби 22 июня, 23 февраля. Причем, по задумке авторов программы, это будет способствовать «снижению социальной напряженности среди пожилых». Если на сегодняшний момент организация охватывает семь тысяч пенсионеров, то в 2013 году их будет уже 7,5 тысяч, в 2014 – 9,5 тысяч, и в 2015 году – 13,7 тысяч человек.

Эксперты полагают, что финансированием движения ветеранов армии и полиции власти готовятся к агитационной работе в 2013 году, когда пройдут выборы в Госсобрание РБ.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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