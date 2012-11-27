Накануне выборов в Курултай власти профинансируют ветеранское движение

Ветеранское движение должно обеспечить явку своих активистов на ряд праздничных дат, таких, как 9 мая, день памяти и скорби 22 июня, 23 февраля. Причем, по задумке авторов программы, это будет способствовать «снижению социальной напряженности среди пожилых». Если на сегодняшний момент организация охватывает семь тысяч пенсионеров, то в 2013 году их будет уже 7,5 тысяч, в 2014 – 9,5 тысяч, и в 2015 году – 13,7 тысяч человек.