Экс-чиновник Минимущества РБ требовал за свои услуги миллион, но получил 900 тысяч

900 тысяч рублей наличными заплатило г-ну Халилову через посредника руководство «Уфимского комбикормового завода», рассчитывающего с помощью мзды заключить договор долгосрочной аренды земельного участка площадью более 13 тысяч квадратных метров, располагающегося в Калининском районе столицы Башкирии. Кроме того, на заводе полагали с помощью «барашка в бумажке» получить рассрочку платежей по задолженности в два миллиона рублей за аренду другого участка. Ренат Халилов оценил свою «работу» в один миллион «деревянных», но предпринимателям в процессе торга удалось «скостить» эту сумму на 100 тысяч рублей. Чиновник не стал противиться и за обещанные девять сотен тысяч подготовил все необходимые бумаги по рассрочке платежей и договор аренды и даже успел организовать подписи на документах. Кстати, следствие обещает призвать к ответу и посредника, который выступил «переговорщиком» с представителем башкирского Минимущества.
Как сообщили «МКС» в прокуратуре Башкирии, Ренат Халилов сегодня обвиняется в совершении преступления по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере»). Но бывший чиновник своей вины не признает, утверждая, что деньги он взял в долг.
В случае, если суд признает г-на Халилова виновным, мужчине грозит до 12 лет лишения свободы. С учетом поправок, внесенных в уголовное законодательство для смягчения наказания за экономические преступления, виновный может быть приговорен к выплате девяностократной сумме взятки. То есть, если для г-на Халилова прозвучит «облегченный» приговор, то он заплатит государству 81 миллион рублей. А с работы чиновника погнали сразу, как только он стал фигурантом уголовного дела.