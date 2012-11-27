mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Экс-чиновник Минимущества РБ требовал за свои услуги миллион, но получил 900 тысяч

28 ноября 2012, 01:22
В прокуратуре Башкирии утвердили обвинительное заключение экс-заместителю начальника отдела контроля и управления земельными участками Минимущества РБ 32-летнему Ренату Халилову, «поднявшему» одну из самых крупных взяток в этом году. В ближайшее время это дело рассмотрит Верховный суд республики. Напомним, чиновник намеревался обогатиться на 900 тысяч рублей, но 4 июля его поймали с поличным при передаче денег на подземной парковке комплекса «Гостиный двор». Служащий республиканского ведомства, соблюдая осторожность, въехал в подземный гараж на автомобиле знакомого, но это не спасло чиновника – его задержали сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции башкирского министерства внутренних дел.

900 тысяч рублей наличными заплатило г-ну Халилову через посредника руководство «Уфимского комбикормового завода», рассчитывающего с помощью мзды заключить договор долгосрочной аренды земельного участка площадью более 13 тысяч квадратных метров, располагающегося в Калининском районе столицы Башкирии. Кроме того, на заводе полагали с помощью «барашка в бумажке» получить рассрочку платежей по задолженности в два миллиона рублей за аренду другого участка. Ренат Халилов оценил свою «работу» в один миллион «деревянных», но предпринимателям в процессе торга удалось «скостить» эту сумму на 100 тысяч рублей. Чиновник не стал противиться и за обещанные девять сотен тысяч подготовил все необходимые бумаги по рассрочке платежей и договор аренды и даже успел организовать подписи на документах. Кстати, следствие обещает призвать к ответу и посредника, который выступил «переговорщиком» с представителем башкирского Минимущества.

Как сообщили «МКС» в прокуратуре Башкирии, Ренат Халилов сегодня обвиняется в совершении преступления по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере»). Но бывший чиновник своей вины не признает, утверждая, что деньги он взял в долг.

В случае, если суд признает г-на Халилова виновным, мужчине грозит до 12 лет лишения свободы. С учетом поправок, внесенных в уголовное законодательство для смягчения наказания за экономические преступления, виновный может быть приговорен к выплате девяностократной сумме взятки. То есть, если для г-на Халилова прозвучит «облегченный» приговор, то он заплатит государству 81 миллион рублей. А с работы чиновника погнали сразу, как только он стал фигурантом уголовного дела.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44