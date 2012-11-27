Экс-чиновник Минимущества РБ требовал за свои услуги миллион, но получил 900 тысяч

900 тысяч рублей наличными заплатило г-ну Халилову через посредника руководство «Уфимского комбикормового завода», рассчитывающего с помощью мзды заключить договор долгосрочной аренды земельного участка площадью более 13 тысяч квадратных метров, располагающегося в Калининском районе столицы Башкирии. Кроме того, на заводе полагали с помощью «барашка в бумажке» получить рассрочку платежей по задолженности в два миллиона рублей за аренду другого участка. Ренат Халилов оценил свою «работу» в один миллион «деревянных», но предпринимателям в процессе торга удалось «скостить» эту сумму на 100 тысяч рублей. Чиновник не стал противиться и за обещанные девять сотен тысяч подготовил все необходимые бумаги по рассрочке платежей и договор аренды и даже успел организовать подписи на документах. Кстати, следствие обещает призвать к ответу и посредника, который выступил «переговорщиком» с представителем башкирского Минимущества.