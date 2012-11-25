Вызывать скорую помощь смогут только обладатели медицинских страховых полисов

Глава уфимского горздрава Альфия Авзалетдинова призвала уфимцев свыкнуться с мыслью, что приехавшие медики справятся не только о состоянии больного, но и страховке, и «к этому нужно отнестись с пониманием». В уфимском горздраве полагают, что «схема, по которой работает весь мир», и в наших реалиях не даст сбоя.
- Сейчас неважно сколько «скорая» сделает выездов, у службы в итоге один бюджет, а после Нового года – доходы врачей будут формироваться по факту выполненной работы, - пояснила г-жа Авзалетдинова.
Эксперты же говорят о вхождении «неотложки» в ОМС как о новых перспективах для частной медицины в «скорой помощи», и недалек тот день, когда за право приехать по вызову будут бороться частные и муниципальные службы медпомощи. Правда, с одной оговоркой – цены на работу врачей «неотложки» все-таки придется поднять, нынешние тарифы едва покрывают расходы экстренной медицины, что делает ее малопривлекательной для бизнеса.
А вот как быть с людьми, которые потеряли сознание на улице, или в других случаях, когда нет возможности предъявить полис, пока точных инструкций нет. Во всех регионах решение этой проблемы находят по-своему. Во всяком случае, помощь окажут, а вот кто заплатит за работу медиков в таких случаях, сейчас определяют чиновники минздрава и ФОМС.
- Рано или поздно человек придет в сознание, его идентифицируют и найдут его в базе данных ОМС, - сказала глава горсздрава.
Переход в ОМС муниципальной «неотложки» приветствовал директор компании «Уфимская Скорая Медицинская Помощь» Ильдус Сайфуллин. По его словам бюджеты муниципалитетов разгрузятся, а с предъявлением документов проблем не возникнет.
- И сейчас от пациентов в поликлиниках и больницах просят паспорт со страховкой, в этом нет ничего нового, и ничего страшного, если вы их покажете врачу «скорой помощи», - поделился мнением г-н Сайфуллин. – Зато страховые компании будут контролировать качество работы врачей.
По словам руководителя частной «скорой помощи», его фирма тоже намерена вступить в программу обязательного медицинского страхования. Сейчас «хозрасчетная» «неотложка» работает с полисами добровольного медицинского страхования.
- Если тарифы ОСМ перепишут, то и медицинскому бизнесу будет интересно работать на ровне с муниципальной «скорой», - сказал он.
Если в частной «неотложке» вызов в пределах города оценивается в 2 тысячи рублей, то по тарифам ОМС, по которым будет работать муниципальная «скорая», 1,5 тысячи рублей.
– Когда тарифы ОМС станут привлекательными, можно подумать уже и о частном стационаре. Многие клиенты спрашивают – в какую больницу их везут, в частную, или муниципальную, - говорит Ильдус Сайфуллин. - Так что мы ждем прояснения тарифной политики ОМС для частников. Я думаю, год-два и эта отрасль войдет в цивилизованное русло.
На станции скорой медицинской помощи Уфы уже рекомендовали горожанам, если не носить паспорт и полис ОМС с собой, то хотя бы переписать номер страховки в мобильный телефон.
Дмитрий КОЛПАКОВ.