Вызывать скорую помощь смогут только обладатели медицинских страховых полисов

А вот как быть с людьми, которые потеряли сознание на улице, или в других случаях, когда нет возможности предъявить полис, пока точных инструкций нет. Во всех регионах решение этой проблемы находят по-своему. Во всяком случае, помощь окажут, а вот кто заплатит за работу медиков в таких случаях, сейчас определяют чиновники минздрава и ФОМС.