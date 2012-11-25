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Вызывать скорую помощь смогут только обладатели медицинских страховых полисов

25 ноября 2012, 22:56
По новым правилам, вступающим в силу после Нового года, с 1 января, теперь больному, вызвавшему «скорую помощь», следует предъявлять фельдшеру страховой полис и паспорт. Дело в том, что «неотложку» начинают финансировать по линии обязательного медицинского страхования. По сути, «скорая помощь» перестает получать средства из бюджета и начинает зависеть от страховых компаний – каждый вызов будет обсчитываться, калькулироваться, а счет выставляться страховщику. За анонимных пациентов не заплатят.

Глава уфимского горздрава Альфия Авзалетдинова призвала уфимцев свыкнуться с мыслью, что приехавшие медики справятся не только о состоянии больного, но и страховке, и «к этому нужно отнестись с пониманием». В уфимском горздраве полагают, что «схема, по которой работает весь мир», и в наших реалиях не даст сбоя.

- Сейчас неважно сколько «скорая» сделает выездов, у службы в итоге один бюджет, а после Нового года – доходы врачей будут формироваться по факту выполненной работы, - пояснила г-жа Авзалетдинова.

Эксперты же говорят о вхождении «неотложки» в ОМС как о новых перспективах для частной медицины в «скорой помощи», и недалек тот день, когда за право приехать по вызову будут бороться частные и муниципальные службы медпомощи. Правда, с одной оговоркой – цены на работу врачей «неотложки» все-таки придется поднять, нынешние тарифы едва покрывают расходы экстренной медицины, что делает ее малопривлекательной для бизнеса.

А вот как быть с людьми, которые потеряли сознание на улице, или в других случаях, когда нет возможности предъявить полис, пока точных инструкций нет. Во всех регионах решение этой проблемы находят по-своему. Во всяком случае, помощь окажут, а вот кто заплатит за работу медиков в таких случаях, сейчас определяют чиновники минздрава и ФОМС.

- Рано или поздно человек придет в сознание, его идентифицируют и найдут его в базе данных ОМС, - сказала глава горсздрава.

Переход в ОМС муниципальной «неотложки» приветствовал директор компании «Уфимская Скорая Медицинская Помощь» Ильдус Сайфуллин. По его словам бюджеты муниципалитетов разгрузятся, а с предъявлением документов проблем не возникнет.

- И сейчас от пациентов в поликлиниках и больницах просят паспорт со страховкой, в этом нет ничего нового, и ничего страшного, если вы их покажете врачу «скорой помощи», - поделился мнением г-н Сайфуллин. – Зато страховые компании будут контролировать качество работы врачей.

По словам руководителя частной «скорой помощи», его фирма тоже намерена вступить в программу обязательного медицинского страхования. Сейчас «хозрасчетная» «неотложка» работает с полисами добровольного медицинского страхования.

- Если тарифы ОСМ перепишут, то и медицинскому бизнесу будет интересно работать на ровне с муниципальной «скорой», - сказал он.

Если в частной «неотложке» вызов в пределах города оценивается в 2 тысячи рублей, то по тарифам ОМС, по которым будет работать муниципальная «скорая», 1,5 тысячи рублей.

– Когда тарифы ОМС станут привлекательными, можно подумать уже и о частном стационаре. Многие клиенты спрашивают – в какую больницу их везут, в частную, или муниципальную, - говорит Ильдус Сайфуллин. - Так что мы ждем прояснения тарифной политики ОМС для частников. Я думаю, год-два и эта отрасль войдет в цивилизованное русло.

На станции скорой медицинской помощи Уфы уже рекомендовали горожанам, если не носить паспорт и полис ОМС с собой, то хотя бы переписать номер страховки в мобильный телефон.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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