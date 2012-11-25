В микрорайоне Затон в Уфе снесут 16 улиц

На улице Большая Береговая под снос попадают дома от 2 до 113, на улице Ахметова с 9 по 282, на улице Волжской с 1 по 91, на улице Камской от 1 до 43а, на улице Челюскина с 2 по 11а, на улице Камышлинской с 1 по 121, на улице Эпроновской с 1 по 54, на улице Донской с 1 по 38, на улице Малой Береговой с 39 по 94, на улице Серова с 1 по 7, на улице Ферганской с 1 по 67, на улице Малой Ферганской с 1 по 8а, на улице Малыгина с 3 по 11, на улице Жуковского с 25а по 31в, на улице Береговой с 135а по 149, а на улице Шмидта в зону сноса попали домовладения 1ж и 1к. Мэрия обязуется выписывать решения об изъятии домов и земли в течении четырех месяцев после обращения инвестора.