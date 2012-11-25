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В микрорайоне Затон в Уфе снесут 16 улиц

26 ноября 2012, 00:09
Муниципальный оператор торгов «Центр недвижимости» начал комплектовать портфель лотов для декабрьских аукционов. В числе самых крупных – договор о развитии застроенной территории в микрорайоне Затон. Власти города оценили 2,5 километра береговой линии по улицам Шмидта и Ахметова в 33,7 млн рублей. Победителю предстоит снести частный сектор и застроить микрорайон новым жильем. Под снос пойдут несколько улиц, заселенных бывшими работниками судоремонтного завода. Всего застройщик обязан расселить более 820 домовладений, три нежилых здания на улице Ахметова, и снести гаражный городок, размеры которого не уточняются.

При проектировании нового микрорайона мэрия рекомендовала учитывать «панорамное восприятие территории города вдоль магистралей городского значения и со стороны водоемов – рек Белой и Уфы».

На улице Большая Береговая под снос попадают дома от 2 до 113, на улице Ахметова с 9 по 282, на улице Волжской с 1 по 91, на улице Камской от 1 до 43а, на улице Челюскина с 2 по 11а, на улице Камышлинской с 1 по 121, на улице Эпроновской с 1 по 54, на улице Донской с 1 по 38, на улице Малой Береговой с 39 по 94, на улице Серова с 1 по 7, на улице Ферганской с 1 по 67, на улице Малой Ферганской с 1 по 8а, на улице Малыгина с 3 по 11, на улице Жуковского с 25а по 31в, на улице Береговой с 135а по 149, а на улице Шмидта в зону сноса попали домовладения 1ж и 1к. Мэрия обязуется выписывать решения об изъятии домов и земли в течении четырех месяцев после обращения инвестора.


Помимо жилья, инвестор за свой счет обязан спроектировать 11 детсадов на 1,8 тысячу мест, 9 школ на 6,4 тысяч учеников, а также после окончания строительства жилых домов продать сто тысяч «квадратов» по социальной цене установленной федеральным минрегионразвитием.

Торги состоятся 24 декабря.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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