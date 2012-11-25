mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Министр спорта Башкирии отправится в Колумбию перенимать опыт

25 ноября 2012, 22:38
Министр молодежной политики и спорта РБ Андрей Иванюта в составе российской делегации посетит колумбийский город Сантьяго де Кали, где примет участие в заседании организационного комитета Всемирных игр по неолимпийским видам спорта. На предстоящем заседании оргкомитета будут рассматриваться широкий спектр вопросов по организации игр, правилам участия команд, календарю игр.

Напомним, что в 2013 году право на проведение Мировых игр выиграла Колумбия, а в 2017 году соревнования состоятся в Польше. В соревнованиях примут участие сильнейшие спортсмены, чемпионы мира по тем видам спорта, которые не входят в программу олимпийских игр. Это ушу, каратэ, джиу джитсу, дельтапланеризм, акробатическая гимнастика, спортивные танцы, спортивное ориентирование и другие.

В начале этого года Башкортостан презентовал себя как потенциального организатора Мировых игр 2021 году. В июне в столицу республики приезжала официальная делегация Международной ассоциации Всемирных игр и Комитета по национальным и неолимпийским видам спорта. Зарубежные гости отметили, что все спортивные сооружения Уфы находятся в хорошем состоянии, и республика может смело бороться за звание победителя.

Эльвера ХАЙБУЛЛИНА.

#Новости#Спорт#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44