Министр спорта Башкирии отправится в Колумбию перенимать опыт

Напомним, что в 2013 году право на проведение Мировых игр выиграла Колумбия, а в 2017 году соревнования состоятся в Польше. В соревнованиях примут участие сильнейшие спортсмены, чемпионы мира по тем видам спорта, которые не входят в программу олимпийских игр. Это ушу, каратэ, джиу джитсу, дельтапланеризм, акробатическая гимнастика, спортивные танцы, спортивное ориентирование и другие.