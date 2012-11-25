«Хранители снов» настроили уфимцев на новогодний лад

Большую часть премьерной аудитории мультика составили, конечно же, дети. Они ради памятных призов соревновались в креативе, создавая своими маленькими ручками животных из теней, а потом вкратце узнали о сюжете мультипликационной сказки, благодаря представленному песочному шоу. Завороженными золотистыми переливами песка оказались и взрослые, которые, кстати, тоже боролись за призы — часы от организаторов. Ради этих подарков им пришлось изрядно напрячь память, вспоминая фильмы и мультики про Новый год и Рождество.
Только когда все призы были розданы, зрители отправились в зал, где насладились удивительной историей о Джеке Фросте, Пасхальном Кролике, Песочном Человеке, Зубной фее и Николаусе Севере, известном больше как Санта-Клаус. Именно они, как оказалось, сотни лет оберегают детские сны, воспоминания и веру в чудеса. Но всего этого детей планеты пытается лишить злобный Бугимен или попросту Кромешник — повелитель страшных снов и страха темноты. Ему надоело прятаться под детскими кроватками, и он решил раз и навсегда погасить веру в чудо в детских сердцах. Но один из новоизбранных хранителей Джек Фрост все триста лет своей жизни не может справиться и с личной проблемой — вспомнить свое прошлое. Пока он этого не сделает, он не уверует в свои силы и вряд ли сможет одолеть коварного врага всех планеты...
Юлия ЛЕЖЕНЬ.