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«Хранители снов» настроили уфимцев на новогодний лад

25 ноября 2012, 22:41
На минувшей неделе в уфимском кинотеатре сети «Синема Парк» состоялась премьера мультфильм «Хранители снов». Необычная история о харизматичных сказочных героях настроила жителей башкирской столицы на новогодний лад, а в кинотеатре ТРК «Семья» первые зрители мультфильма даже получили призы за знание новогодней тематики анимационных фильмов.

Большую часть премьерной аудитории мультика составили, конечно же, дети. Они ради памятных призов соревновались в креативе, создавая своими маленькими ручками животных из теней, а потом вкратце узнали о сюжете мультипликационной сказки, благодаря представленному песочному шоу. Завороженными золотистыми переливами песка оказались и взрослые, которые, кстати, тоже боролись за призы — часы от организаторов. Ради этих подарков им пришлось изрядно напрячь память, вспоминая фильмы и мультики про Новый год и Рождество.

Только когда все призы были розданы, зрители отправились в зал, где насладились удивительной историей о Джеке Фросте, Пасхальном Кролике, Песочном Человеке, Зубной фее и Николаусе Севере, известном больше как Санта-Клаус. Именно они, как оказалось, сотни лет оберегают детские сны, воспоминания и веру в чудеса. Но всего этого детей планеты пытается лишить злобный Бугимен или попросту Кромешник — повелитель страшных снов и страха темноты. Ему надоело прятаться под детскими кроватками, и он решил раз и навсегда погасить веру в чудо в детских сердцах. Но один из новоизбранных хранителей Джек Фрост все триста лет своей жизни не может справиться и с личной проблемой — вспомнить свое прошлое. Пока он этого не сделает, он не уверует в свои силы и вряд ли сможет одолеть коварного врага всех планеты...

Юлия ЛЕЖЕНЬ.

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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