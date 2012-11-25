Городская электричка оказалась убыточной

Интересно, что последние шесть лет идея перевозок пассажиров по железной дороге от станции «Уршак» (аэропорт) через станцию «Уфа» до Шакши позиционировалось как альтернатива строительству метрополитена. За нее ратовал как экс-мэр Павел Качкаев, так и нынешний сити-менеджер Ирек Ялалов.
Скоростную электричку заложили питерские проектировщики при корректировке генплана Уфы в 2006 году, полагая, что пассажиры согласятся передвигаться внутри города по «железке».
- Принимая во внимание, что трасса железной дороги максимально приближена к местам наибольшего трудового тяготения – Северному и Лихачевскому промышленным районам, стоит использовать железную дорогу для внутригородских перевозок, - предписывает нынешняя редакция генплана.
Однако «БППК» хватило трех месяцев, чтобы проверить нежизнеспособность этой идеи. Желающих подниматься пешком по козьим тропкам, например от станции «Воронки» на улицу Блюхера, оказалось немного. Удивляет, с каким упорством шесть лет муниципальные чиновники восторгались идей городской электрички, называя ее решением всех транспортных проблем. При этом в мэрии не принимали в расчет, что железную дорогу от проспекта Октября – «главного центра притяжении пассажиров», отделяет километр леса и несколько жилых кварталов по улицам Блюхера и Зорге. Теперь непродуманность этих расчетов проверила сама жизнь и «БППК».
Дмитрий КОЛПАКОВ.