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Городская электричка оказалась убыточной

25 ноября 2012, 22:59
«Башкортостанская пригородная пассажирская компания» объявила о закрытии с 25 ноября проекта «Городская электричка». Три месяца по маршруту от Шакши до железнодорожного вокзала «Уфа» курсировал четырехвагонный поезд. Состав совершал восемь рейсов в день, а билет на него стоил 36 рублей. Однако выяснилось, что внутригородская электричка так и не стала популярной – за три месяца она перевезла чуть больше трех тысяч пассажиров, поэтому оператор пригородных перевозок принял решение закрыть убыточный проект.

Интересно, что последние шесть лет идея перевозок пассажиров по железной дороге от станции «Уршак» (аэропорт) через станцию «Уфа» до Шакши позиционировалось как альтернатива строительству метрополитена. За нее ратовал как экс-мэр Павел Качкаев, так и нынешний сити-менеджер Ирек Ялалов.

Скоростную электричку заложили питерские проектировщики при корректировке генплана Уфы в 2006 году, полагая, что пассажиры согласятся передвигаться внутри города по «железке».

- Принимая во внимание, что трасса железной дороги максимально приближена к местам наибольшего трудового тяготения – Северному и Лихачевскому промышленным районам, стоит использовать железную дорогу для внутригородских перевозок, - предписывает нынешняя редакция генплана.

Однако «БППК» хватило трех месяцев, чтобы проверить нежизнеспособность этой идеи. Желающих подниматься пешком по козьим тропкам, например от станции «Воронки» на улицу Блюхера, оказалось немного. Удивляет, с каким упорством шесть лет муниципальные чиновники восторгались идей городской электрички, называя ее решением всех транспортных проблем. При этом в мэрии не принимали в расчет, что железную дорогу от проспекта Октября – «главного центра притяжении пассажиров», отделяет километр леса и несколько жилых кварталов по улицам Блюхера и Зорге. Теперь непродуманность этих расчетов проверила сама жизнь и «БППК».

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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