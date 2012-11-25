Городская электричка оказалась убыточной

Однако «БППК» хватило трех месяцев, чтобы проверить нежизнеспособность этой идеи. Желающих подниматься пешком по козьим тропкам, например от станции «Воронки» на улицу Блюхера, оказалось немного. Удивляет, с каким упорством шесть лет муниципальные чиновники восторгались идей городской электрички, называя ее решением всех транспортных проблем. При этом в мэрии не принимали в расчет, что железную дорогу от проспекта Октября – «главного центра притяжении пассажиров», отделяет километр леса и несколько жилых кварталов по улицам Блюхера и Зорге. Теперь непродуманность этих расчетов проверила сама жизнь и «БППК».