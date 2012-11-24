В Уфе начали проектирование гостиниц, модернизаций аэропорта и ж/д вокзала

- Все знают, что 2015-й год не за горами, время летит быстро, - подгонял министров председательствующий на заседании оргкомитета глава Башкортостана Рустэм Хамитов. - Мы жили, не напрягаясь, теперь нужно делать хорошие дела быстро и качественно. Два года нормальной ежечасной работы дадут результат.
Руководитель региона заверил, что республика получит на проведение международных форумов и федеральные средства, но пока окончательный порядок цифр еще не определен.
- Мы хотели бы помимо строительных объектов укрепить материальную базу и МВД, других федеральных структур, расположенных и работающих у нас в республике, обновить здания, сооружения, проведение ремонта и так далее. Это большая, колоссальная работа, - сказал г-н Хамитов. - Я сам буду считать каждую копейку. Бюджетные объекты должны быть функциональны, но не разорительны. Все должно быть скромно, но современно и прилично.
По мнению главы региона, параллельно с подготовкой к саммитам необходимо работать над «повышением качества жизни», строить новую транспортную схему в Уфе, разрабатывать застройку жильем Затона и Забелья, внедрять инвестиционные программы по промышленным предприятиям, благоустройству малых и средних городов.
- Не надо бояться масштабов расходов. Город со временем преобразится и даст новый эффект - людям станет жить лучше, - сказал он.
В Москве уже назначили куратора рабочей группы - контролировать подготовку к саммитам в Уфе станет помощник президента РФ Юрий Ушаков.
- Вы знаете, что месяц назад в Москве я встречался с федеральными министрами, - рассказал присутствующим Рустэм Хамитов. - На встречах обсуждались вопросы подготовки к саммитам: строительство и реконструкция федеральных трасс М-5 и М-7, модернизация аэропорта и объектов железнодорожного транспорта. По всем этим направлениям приняты соответствующие решения. Буквально вчера пришло сообщение, что будет строиться второй объездной путь - железнодорожного обхода Уфы. Для нас это большая и значимая работа. Кроме того, достигнуты все договоренности по модернизации аэропорта. Уже приступили к проектированию всех объектов.
В ближайшее время в аппарате башкирского Кабмина будет создан отдел по координации хода подготовки к саммитам – сотрудников для новой структуры определят на днях. Кроме того, появится еще одна кураторская служба – «Офис-группа-2015».