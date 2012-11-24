В Уфе начали проектирование гостиниц, модернизаций аэропорта и ж/д вокзала

- Вы знаете, что месяц назад в Москве я встречался с федеральными министрами, - рассказал присутствующим Рустэм Хамитов. - На встречах обсуждались вопросы подготовки к саммитам: строительство и реконструкция федеральных трасс М-5 и М-7, модернизация аэропорта и объектов железнодорожного транспорта. По всем этим направлениям приняты соответствующие решения. Буквально вчера пришло сообщение, что будет строиться второй объездной путь - железнодорожного обхода Уфы. Для нас это большая и значимая работа. Кроме того, достигнуты все договоренности по модернизации аэропорта. Уже приступили к проектированию всех объектов.