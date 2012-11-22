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Паром у трамплина перенесут в Тужиловку, а к Дудкинскому будут ходить маршрутки

23 ноября 2012, 00:10
На шести паромных переправах Уфы построят пирсы, а некоторые причалы и вовсе перенесут. Муниципальное управление гражданской защиты намерено построить причальные стенки на всех переправах и подвести к ним общественный транспорт. Сейчас пассажиры паромов спускаются по сходням. По задумке властей, берега должны иметь полноценные причальные стенки. На проектирование пирсов выделено 70 млн рублей.

Как стало известно «МКС», кроме причала судов, пирсы будут служить пожарным машинам. В УГЗ пообещали, что к каждой переправе обеспечат подъезд общественного транспорта, но для этого некоторые причалы перенесут в места, удобные для подъезда автобусов. Так, «сдвинется» переправа у трамплина в сторону Тужиловки, где от Сипайловского спуска есть съезд к берегу. А к Дудкинскому парому пустят маршрутное такси через дорогу от улицы Менделеева.

Строительную смету в УГЗ назвать затруднились, сказав, что по всем шести пирсам еще предстоит защита проектов, и только потом станет известно, во сколько обойдутся казне новые пристани.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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