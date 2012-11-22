Паром у трамплина перенесут в Тужиловку, а к Дудкинскому будут ходить маршрутки

Как стало известно «МКС», кроме причала судов, пирсы будут служить пожарным машинам. В УГЗ пообещали, что к каждой переправе обеспечат подъезд общественного транспорта, но для этого некоторые причалы перенесут в места, удобные для подъезда автобусов. Так, «сдвинется» переправа у трамплина в сторону Тужиловки, где от Сипайловского спуска есть съезд к берегу. А к Дудкинскому парому пустят маршрутное такси через дорогу от улицы Менделеева.