В Чечне задержали местных жителей, причастных к расстрелу башкирских полицейских

Posted 18 ноября 2012, 06:53
Published 18 ноября 2012, 06:53
Modified 12 марта, 13:46
Updated 12 марта, 13:46
Дерзкое нападение на стражей порядка случилось в 200 метрах от пункта временной дислокации, где проживали командированные из Башкортостана полицейские. Боевики затаились в выгодном для укрытия месте — с одной стороны дороги дикие заросли, с другой — забор заброшенной фабрики. Выстрелы слышали товарищи погибших, но помочь им уже не могли. За рулем в момент нападения находился капитан полиции Юрий Алексеев, рядом с ним сидел прапорщик Риф Абдуллин. Лейтенант Ильшат Ильясов и старший сержант Ринат Мустафин ехали на заднем сиденье — шансов спастись у правоохранителей не было.
Как стало известно «МКС», несколько человек, причастных к расстрелу полицейских, задержали в селе Урус-Мартан, где они проживали. Преступники находились у себя дома и не ожидали ареста. Кроме того, в этом же жилище обнаружены два тайника с автоматами, патронами и гранаты. Теперь террористы будут отвечать перед законом сразу по четырем статьям уголовного кодекса — за посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов, за незаконный оборот оружия и его хищение, а также за умышленное уничтожение чужого имущества — в случае, если суд признает их вину, им грозит до 20 лет лишения свободы.
Сразу после гибели башкирских ребят мы предполагали, что убийцами могут оказаться местные жители — бороться с терроризмом в Чечне сложно — у каждого боевика, ушедшего в горы, внизу остались родственники, которые не откажут свату или брату в продовольствии или оружии. Так что пособником бандитов может оказаться каждый второй — днем изображать из себя мирного жителя, а ночью браться за автомат. Сегодня в Чечне в каждом селе российских полицейских больше, чем местных жителей — сюда едут охранять конституционный порядок полицейские из всех регионов России. Сводный отряд башкирской полиции, например, составляет не менее 200 человек. И это уже пятый случай вооруженных нападений на ребят из Башкирии за время оказания «правоохранительной помощи» Чечне с 1995 года.