В Чечне задержали местных жителей, причастных к расстрелу башкирских полицейских

Сразу после гибели башкирских ребят мы предполагали, что убийцами могут оказаться местные жители — бороться с терроризмом в Чечне сложно — у каждого боевика, ушедшего в горы, внизу остались родственники, которые не откажут свату или брату в продовольствии или оружии. Так что пособником бандитов может оказаться каждый второй — днем изображать из себя мирного жителя, а ночью браться за автомат. Сегодня в Чечне в каждом селе российских полицейских больше, чем местных жителей — сюда едут охранять конституционный порядок полицейские из всех регионов России. Сводный отряд башкирской полиции, например, составляет не менее 200 человек. И это уже пятый случай вооруженных нападений на ребят из Башкирии за время оказания «правоохранительной помощи» Чечне с 1995 года.