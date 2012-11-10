Дворец спорта в Уфе готов к хоккейным баталиям

В пятницу в столице Башкирии состоялось открытие реконструированного Дворца спорта. Ремонтные работы были запланированы к чемпионату мира по хоккею с шайбой среди молодежных команд и VI Зимним международным детским играм 2013 года и проведены всего за 10 месяцев. Дворец спорта в Уфе появился 28 октября 1967 года, как первая площадка с искусственным льдом, и теперь его практически полностью обновили, расширили раздевалки и тренировочные залы, число зрительских мест увеличилось с 3200 до 3550. Также заменена система телеметрии и вентиляции. Почти 400 миллионов рублей на реконструкцию дворца выделила «Башнефть».

Глава Башкирии Рустэм Хамитов, побывавший на открытии старой новой ледовой площадки, вспомнил, что жил буквально в ста метрах от Дворца спорта, когда он только появился 45 лет назад. — Тогда нам этот дворец казался фантастическим, — сказал г-н Хамитов. — Но прошло время, все обветшало, поэтому проведенная работа стала очень своевременной. Я в процессе ремонта минимум раз десять приезжал сюда. Получилось хорошо. Я думаю, никому не будет стыдно за эту работу. Я надеюсь, что качество проведенных работ удовлетворит всех спортсменов. Здесь пройдет Чемпионат мира, будут бурлить хоккейные страсти. Отвечая на вопрос корреспондента телеканала «Вся Уфа» о том, может ли город, имея две современные ледовые арены, претендовать на проведение взрослого Чемпионата мира по хоккею, Рустэм Закиевич отметил, что можно уже, по крайней мере, становиться в очередь, поскольку Уфа к этому полностью готова.