Дворец спорта в Уфе готов к хоккейным баталиям

Posted 10 ноября 2012, 07:19
Published 10 ноября 2012, 07:19
Modified 12 марта, 13:45
Updated 12 марта, 13:45
Глава Башкирии Рустэм Хамитов, побывавший на открытии старой новой ледовой площадки, вспомнил, что жил буквально в ста метрах от Дворца спорта, когда он только появился 45 лет назад.
— Тогда нам этот дворец казался фантастическим, — сказал г-н Хамитов. — Но прошло время, все обветшало, поэтому проведенная работа стала очень своевременной. Я в процессе ремонта минимум раз десять приезжал сюда. Получилось хорошо. Я думаю, никому не будет стыдно за эту работу. Я надеюсь, что качество проведенных работ удовлетворит всех спортсменов. Здесь пройдет Чемпионат мира, будут бурлить хоккейные страсти.
Отвечая на вопрос корреспондента телеканала «Вся Уфа» о том, может ли город, имея две современные ледовые арены, претендовать на проведение взрослого Чемпионата мира по хоккею, Рустэм Закиевич отметил, что можно уже, по крайней мере, становиться в очередь, поскольку Уфа к этому полностью готова.