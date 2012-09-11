Ударнику Лепса врачи рекомендовали уходить из профессии

На прошлой неделе в Башкирии прошли сразу три концерта Григория Лепса. Уже не первый год певец открывает концертный сезон в Уфе – это стало уже традицией. Привычными стали и двухдневные гастроли артиста. Вот и в этот раз он дал два концерта в «Огнях Уфы», а в минувшую пятницу Лепс спел еще и в Стерлитамаке. Но четыре дня, проведенные в башкирской столице гастролерами, не прошли даром и для уфимских музыкантов. В музыкальном магазине прошел мастер-класс Артура Осипова - барабанщика из команды артиста.

Послушать ударника Лепса собралось порядка полусотни любителей и «сочувствующих», как сказал сам Артур. И то, что в толпе нашлось всего несколько барабанщиков, музыканта вовсе не смутило — он сразу начал свой «семинар по барабанам». Ударник указал любителям и профессионалам на ошибки в работе, которые ему самому обошлись слишком дорого. - Я никогда не считал, что гениально владею музыкальным искусством, - признался Осипов. - В одной только Москве есть куча музыкантов гораздо круче меня. Но все-таки многие из них не востребованы, а я уже двадцать лет без работы не сижу — просто нужно слушать вокалиста. Осипов уверен, самое главное в композиции — вокал, все остальное должно обслуживать певца. - Если я стану подстраиваться под фишки гитариста, то, может, и неплохо получится, но ровно до того момента, как не вступить певец, - объясняет ударник. - В этом плане у нас с Григорием все в порядке. Проблем в работе с Лепсом нет ни на репетициях, ни на концертах. - Он ведь тоже с немалой тщательностью подбирал себе команду, - говорит Осипов. - Так что теперь просто работает с требовательностью к другим и себе, но ругани между нами нет - и не найдетесь. Что же касается непосредственно советов, то к ним барабанщик приступил с самого начала. - Не понимаю, почему никто не говорит об ошибках барабанщиков и проблемах, которые могут последовать, - продолжил Осипов. - Я много раз даже ругался и спорил со своими коллегами: не всем по нраву то, что я делаю. Начал Осипов с психологии, объяснив, что у каждого человека с самого детства в голове закладывается «собственное понимание звука, четкое о нем представление». Отсюда, по мнению музыканта, вытекает первая проблема, ведь рано или поздно человек обязательно должен понять, что такой идеальный собственный звук есть у каждого — нужно уметь подстраиваться. - Вторая ошибка, не менее важная, - это интенсивность занятий, - отметил он. - Многие советуют заниматься до боли, но ведь боль бывает двух видов: мышечная и суставная. Когда начинают болеть суставы, дело - труба. Это музыкант знает по себе, ведь еще в молодости неправильный подход к занятиям привел к тому, что «суставы практически вышли из строя». - Однажды врач после обследования спросил, чем я занимаюсь, - вспоминает Осипов. - Когда узнал, что я барабанщик — даже руками замахал, мол, надо срочно уходить из этой профессии. А зарплату мне кто будет платить — доктор что ли? Кстати, несмотря на свой многолетний опыт работы, ударник до сих пор занимается каждый день, особенно в домашних условиях. - Занятия на мешочках с песком никто не отменял, с метрономом - тоже, - рассказал он. - Я, бывает, скачаю из интернета какой-нибудь страшный сериал и на протяжении трех-четырех серий смотрю и стучу — так скучно не становится. Будучи неисправимым домоседом, Осипов, пробыв несколько дней в Уфе, признался, что так ничего и не посмотрел. - Мой постоянный режим жизни – автобус-номер-сцена-автобус, - объясняет он. - Я совсем не тусовщик, а потому весь гастрольный досуг провожу в отеле. Юлия ЛЕЖЕНЬ.