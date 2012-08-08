Рустэм Хамитов обсудит с чиновниками современные методы работы

— Руководитель постоянно должен вникать в то, что происходит, — говорит Рустэм Хамитов. — Вся переписка, финансовые дела, оперативное, ежечасное управление — оно должно быть постоянным и непрерывным. Тогда коллективы добиваются какого-либо успеха, результата. Если существует ряд звеньев, через которые, так сказать, деформированный сигнал приходит к тем людям, которые должны выполнять эти поручения, то, конечно, разве можно говорить о каком-то управленческом эффекте? Система управления должна быть тоже современной. А на сегодняшний день в республике Башкортостан сохранилась система, еще присутствовавшая в 60–70-е годы прошлого века, то есть 40-50 лет тому назад. Я не говорю, что она плохая, но реально надо учитывать сегодняшний день и то, что сегодня происходит. Сегодня и коммуникации совсем другие. Сегодня необязательно руководителю самого высокого уровня сидеть с огромными папками бумаг, когда вся почта есть уже в электронном виде в ноутбуках или «айпадах», компьютерах. Ты можешь работать с огромным массивом информации постоянно — в машине, поезде, самолете, командировке, в отпуске. Я в прошлом году, будучи в отпуске пару недель, не выключался из работы вообще. Каждый день приходила почта, и я с ней работал, читал, смотрел информацию…