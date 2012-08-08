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Posted 8 августа 2012, 07:53

Published 8 августа 2012, 07:53

Modified 12 марта, 13:28

Updated 12 марта, 13:28

Рустэм Хамитов обсудит с чиновниками современные методы работы

8 августа 2012, 07:53
В башкирском Белом доме начали готовиться к совещанию, на котором обсудят социально-экономическую ситуацию, сложившуюся в регионе. Такое поручение дал своей администрации и аппарату правительства глава Башкирии Рустэм Хамитов. В республиканском форуме «Социально-экономическое развитие Республики Башкортостан: новые вызовы — новые перспективы» примут участие все члены Кабмина, руководители министерств и ведомств, а также их заместители, начальники отделов и управлений администрации президента РБ и мэры городов и районов.

— Главной задачей министерств на сегодняшний день, к сожалению, являются далекие, скажем так, от нужд людей проблемы: например, освоить деньги, которые выделены, — рассказал Рустэм Хамитов на встрече с представителями научно-исследовательского института «Солитон». — Любой ценой, иногда даже не для пользы людей. Правительство должно быть сплоченным, единым, заряженным одной простой целью — работать для того, чтобы благосостояние людей повышалось, качество жизни людей было нормальным, чтобы росла заработная плата, строилось жилье эконом-класса.

Решение о проведении форума президент республики, по его словам, принял после тщательно проведенного анализа социально-экономической ситуации, сложившейся в Башкортостане. Рустэм Хамитов подчеркнул, что перед руководством Башкортостана сейчас поставлены серьезнейшие задачи, требующие максимальной мобилизации сил и средств. При этом стиль работы правительства его не устраивает.

— Руководитель постоянно должен вникать в то, что происходит, — говорит Рустэм Хамитов. — Вся переписка, финансовые дела, оперативное, ежечасное управление — оно должно быть постоянным и непрерывным. Тогда коллективы добиваются какого-либо успеха, результата. Если существует ряд звеньев, через которые, так сказать, деформированный сигнал приходит к тем людям, которые должны выполнять эти поручения, то, конечно, разве можно говорить о каком-то управленческом эффекте? Система управления должна быть тоже современной. А на сегодняшний день в республике Башкортостан сохранилась система, еще присутствовавшая в 60–70-е годы прошлого века, то есть 40-50 лет тому назад. Я не говорю, что она плохая, но реально надо учитывать сегодняшний день и то, что сегодня происходит. Сегодня и коммуникации совсем другие. Сегодня необязательно руководителю самого высокого уровня сидеть с огромными папками бумаг, когда вся почта есть уже в электронном виде в ноутбуках или «айпадах», компьютерах. Ты можешь работать с огромным массивом информации постоянно — в машине, поезде, самолете, командировке, в отпуске. Я в прошлом году, будучи в отпуске пару недель, не выключался из работы вообще. Каждый день приходила почта, и я с ней работал, читал, смотрел информацию…

Напомним, после критики, высказанной главой Башкирии в адрес аппарата правительства региона и ряда республиканских ведомств, Хамитов сообщил, что берет на себя не только общее руководство исполнительной властью в республике как президент Башкортостана, но и постоянное оперативное управление деятельностью башкирского кабинета министров.

#Денис Объедкин#Происшествия#Новости
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