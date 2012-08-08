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Posted 8 августа 2012, 13:47

Published 8 августа 2012, 13:47

Modified 12 марта, 13:28

Updated 12 марта, 13:28

Родители выброшенного из окна мальчика варили наркотики и устраивали оргии

8 августа 2012, 13:47
Прокуратура Кировского района Уфы проверила условия, в которых проживал погибший в ночь с субботы на воскресенье мальчик Саша Алаторцев. Напомним, ребенка, которому недавно исполнилось только год и четыре месяца, выкинула из окна восьмиэтажного дома 2/1 на улице Муксинова в столице Башкортостана, подруга его матери, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения.

В этот момент в квартире она находилась со своим братом, который весь вечер «квасил» с родителями ребенка. Мальчик плакал и мешал веселой компании, гостья обещала его убаюкать. Но отправившись в комнату с ребенком на руках, дама открыла окно и швырнула на улицу младенца. Малыш разбился насмерть. 26-летняя женщина, которой предстоит психиатрическая экспертиза, на следствии рассказала, что лишив жизни мальчика, она «желала ему добра», поскольку он жил «в ужасных условиях».

И вот теперь неподобающие условия для развития грудничка уже после его смерти, подтвердили и ревизоры в погонах, наведавшиеся к горе-родителям, в детскую поликлинику, органы опеки и местному участковому. Оказывается, мать Саши имеет еще одного ребенка — семилетнюю девочку, но ее по решению суда воспитывает отец.

Как сообщили «МКС» в пресс-службе прокуратуры Башкирии, районное надзорное ведомство выявило грубые нарушения со стороны должностных лиц администрации Кировского района Уфы, городского управления полиции и детской поликлиники № 2.

Оказывается, соседи неоднократно вызывали полицейских в квартиру, где рос малыш, из-за постоянных пьянок и буйства родителей и употребления в «нехорошем» жилище наркотиков. При этом неблагополучная семья не была поставлена на учет, как требующая специального надзора, а врач, посетившая грудничка, внесла в его медицинскую карту ложные сведения, что для развития и здоровья мальчика обеспечены все условия.

В прокуратуре Башкортостана считают, что если бы чиновники, полицейские или врачи вовремя забили тревогу, сообщили о социально опасных родителях и поставили их на учет, предприняли меры по лишению маргинальных отца и матери родительских прав, мальчик бы сегодня был жив.

Надзорное ведомство направило три представления главе администрации Кировского района Уфы, начальнику уфимского УВД и руководству детской поликлиники № 2 с требованием немедленно наказать виновных в гибели малыша.

Убийца Саши Алаторцева сегодня находится под следствием, ей предъявлено обвинение по тяжкой статье уголовного законодательства — ч.2 ст. 105 УК РФ («Убийство человека, заведомо находящегося в беспомощном состоянии»). Если суд признает ее виновной, она может отправиться за решетку на пожизненный срок.

#Происшествия#Новости
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