Родители выброшенного из окна мальчика варили наркотики и устраивали оргии

В этот момент в квартире она находилась со своим братом, который весь вечер «квасил» с родителями ребенка. Мальчик плакал и мешал веселой компании, гостья обещала его убаюкать. Но отправившись в комнату с ребенком на руках, дама открыла окно и швырнула на улицу младенца. Малыш разбился насмерть. 26-летняя женщина, которой предстоит психиатрическая экспертиза, на следствии рассказала, что лишив жизни мальчика, она «желала ему добра», поскольку он жил «в ужасных условиях».