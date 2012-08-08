Хамитов: «Я начал терять объективную информацию, что происходит в правительстве»

Posted 7 августа 2012, 21:32
Published 7 августа 2012, 21:32
Modified 12 марта, 13:27
Updated 12 марта, 13:27
Напомним, г-н Хамитов своими указами возложил руководство башкирским Кабмином на себя, ввел новую должность первого вице-премьера, которым стал Рауф Нугуманов, а также пересмотрел функциональные обязанности вице-премьеров. Например, Сергей Афонин лишился надзора над строительной и транспортной сферой (управление этими отраслями перешло г-ну Нугуманову) и теперь как министр ЖКХ курирует сам себя как заместитель председателя правительства. Салават Сагитов больше не отвечает за образование — эти функции переданы Фидусу Ямалтдинову, а Илшат Тажетдинов потерял управление над аппаратом правительства — это теперь станет делать премьер Азамат Илимбетов. Он же будет следить за исполнением указов президента, курировать минпром и комитет по тарифам, но при этом не иметь других рычагов управления — они полностью перешли к президенту РБ Рустэму Хамитову. Также г-н Хамитов взял на себя «всю полноту ответственности» за министерство финансов, минэкономразвития и минземимущество. По сути, глава республики перевел работу башкирского Кабмина на «ручное управление», полностью подчинив своему контролю работу министерств и ведомств, выделение денег, управление госимуществом, государственными предприятиями и земельными ресурсами.
По мнению Рустэма Хамитова, которое он озвучил на встрече с представителями института «Солитон», он, как руководитель региона обязан знать, как «расходуются земельные, имущественные и финансовые ресурсы».
— Да, можно дать команду, сказать: «Слушай, сегодня это приоритетное направление, и расходуйте только в этом направлении». Но тогда надо будет контролировать каждый шаг людей, распоряжающихся финансами и имуществом. Проще взять на себя все это, — объяснил он.
Рустэм Хамитов уверен, что он действует в соответствии с той властью, «которая реально прописана и в Конституции, и в законах Республики Башкортостан».
— Здесь никакой сенсации, на самом деле, нет, — сказал он. — С одной стороны, президент республики является высшим должностным лицом в республике, но одновременно возглавляет правительство и должен заниматься оперативной работой правительства.
Как считает глава РБ, «для людей на самом деле не так и важно, распределяются ли отношения в правительстве, кто за что отвечает, возглавляет ли президент правительство».
— Людей интересует качество жизни, — утверждает Рустэм Закиевич. — Нужно, чтобы были решены простые вопросы: заработная плата, жилье, чтобы была возможность учиться у детей, чтобы малышей в детские сады водили. А какие схемы в Белом доме выстроены, это нужно для политологов, журналистов и части людей, которые интересуются «а что там происходит?», «кто там кого?», «в силу каких причин все это произошло?». Начинаются домыслы, начинаются ненужные фантазии, начинаются какие-то интриги вокруг всего этого. То, что народ называет «борьбой за власть», но реально в данном случае никакой борьбы за власть нет. Здесь есть просто приведение в соответствие с тем, что должно было бы быть.
Также г-н Хамитов опроверг домыслы, что он возглавил правительство по указанию высшего руководства страны.
— Никакого давления из Москвы или из Приволжского округа нет, не было и не будет, — заявил он. — Потому что это наша внутренняя прерогатива.
Глава республики напомнил, что имеет опыт руководства башкирским правительством — целый год он уже совмещал обязанности президента региона и возглавлял кабинет министров. И признался, что после того, как он «вернулся к „двухглавой“ системе управления, качество работы снизилось».
— Я начал терять объективную информацию о том, что происходит в правительстве, какие там процессы идут, — рассказал Рустэм Закиевич. — Я видел, что начали подтягиваться к правительству бизнесмены. Это, с одной стороны, хорошо, но, с другой стороны, когда они начинают направлять действия определенных членов правительства в нужную им строну, лоббировать решение своих вопросов, безусловно, это тревожный симптом. Когда ты понимаешь, что вопросы распределения земельных участков, имущества, и вы тоже на себе это ощутили, начинают решаться не с точки зрения оптимальной для государства конструкции, а с точки зрения субъективных воззрений, то, конечно, это тоже вызывает определенные вопросы.
По словам г-на Хамитова, он на практике убедился, что «в республике должен быть реально один руководитель, который реально отвечает за состояние дел и не позволит уводить деньги, землю, имущество, которые принадлежат народу».
— Видимо, пройдет какой-то период, нормализуется все со временем, забудется через 50-200 лет. Не знаю. Но нам надо жить сегодня, — рассуждает он. — Мы обязаны работать для сегодняшнего поколения. Поэтому возврат к этой одноканальной системе мною продуман. Я действовал абсолютно взвешенно в этой части, оценивая все «за» и «против». Но и, во-вторых, я отвечаю теперь за все. Мне не на кого переложить эту ответственность. Если что-то пойдет не так, я буду отвечать.
Как вспоминает президент РБ, «раньше правительство было громоотводом».
— Что-то не получается — они виноваты, долой. Следующего. Люди же это видят, — горячится Рустэм Хамитов. — Это же игра, это «театр».
При этом г-н Хамитов подчеркнул, что если уж он «отвечает за все», то и все рычаги управления должны находиться в одних руках.
— Так же, как генеральный директор предприятия отвечает за все, — разъяснил он. — Есть собственник, есть генеральный директор, который за все, что происходит на этом предприятии, отвечает. Я этой ответственности, во-первых, не боюсь, во-вторых, вполне понимаю, что переложить ее не на кого и нельзя этого делать. Потому что люди тебе доверяют. Или если ты хочешь, чтобы люди тебе доверяли, то тогда работай честно и так, чтобы все понимали: да, это честный человек, разумный человек. Он будет делать все для республики, не потащит себе в карман, не будет что-то кроить, не будет выстраивать бизнес-схемы, а будет работать для людей, для их благополучия.