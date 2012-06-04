Три тысячи долларов главного приза «Урал моно-2012» уехали в Казахстан

«Урал моно-2012» является одним из самых значимых фестивалей-конкурсов тюркской молодежи, проводимых на международном уровне. Впервые фестиваль был проведен в 1992 году как республиканский конкурс башкирской молодежи. На сегодняшний день «Урал моно» носит статус международного. География участников расширяется: в этом году на башкирской сцене появилось два представителя малочисленного шорского народа, а на следующий фестиваль организаторы планируют пригласить исполнителей из Туркмении. Это единственный тюркский народ, который еще не побывал на «Урал моно». Следующий международный конкурс-фестиваль «Урал моно» пройдет в 2014 году.