Три тысячи долларов главного приза «Урал моно-2012» уехали в Казахстан

Posted 3 июня 2012, 22:09
Published 3 июня 2012, 22:09
Modified 9 января, 09:43
Updated 9 января, 09:43
Всего в конкурсе-фестивале участвовали представители 12 республик и регионов, включая страны СНГ. В их числе — исполнители из Кабардино-Балкарии, Дагестана, Башкирии, Тывы, Алтая, Татарстана, Якутии, Ставропольского края и Кемеровской области, а также из стран ближнего зарубежья: Узбекистана, Киргизии, Казахстана.
Лауреатами первой степени названы Эльдар Атмурзаев из Кабардино-Балкарской Республики, Надежда Куулар из Тывы и группа New Boys из Казахстана. На втором месте — башкирская группа «Латинский квартал», Мурза Алесгендеров из Дагестана и Салчак Борбак-оол из Тывы. Замкнули тройку лидеров Захира Шайдылдаева из Киргизии и представлявшие Башкирию Идель Аралбаев и этно-рок группа «Аргымак». «Специальный приз имени Абая Амирханова» был присужден Виталию Очирову из Якутии, а приз за сохранение национальных традиций — Саламату Аяпову из Узбекистана. Возможно, скоро имена этих участников станут известны во всем мире.
«Урал моно-2012» является одним из самых значимых фестивалей-конкурсов тюркской молодежи, проводимых на международном уровне. Впервые фестиваль был проведен в 1992 году как республиканский конкурс башкирской молодежи. На сегодняшний день «Урал моно» носит статус международного. География участников расширяется: в этом году на башкирской сцене появилось два представителя малочисленного шорского народа, а на следующий фестиваль организаторы планируют пригласить исполнителей из Туркмении. Это единственный тюркский народ, который еще не побывал на «Урал моно». Следующий международный конкурс-фестиваль «Урал моно» пройдет в 2014 году.