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Posted 20 мая 2012, 13:59

Published 20 мая 2012, 13:59

Modified 10 ноября 2022, 18:54

Updated 10 ноября 2022, 18:54

По Уфе проехал президентский велокортеж

20 мая 2012, 13:59
В воскресенье многие уфимцы заметно удивились, увидев президента Башкирии Рустэма Хамитова на велосипеде. Своеобразный велокортеж главы республики стартовал от уфимской мэрии и, преодолев расстояние в 10 километров, финишировал на площади Салавата Юлаева. В пелотоне, возглавляемом башкирским лидером, болельщики насчитали свыше 1500 гонщиков. Так, столица Башкирии отметила Международный день велосипедиста. Спортивный праздник проводился в Уфе во второй раз.

Перед стартом Рустэм Хамитов назвал воскресный пробег праздником.

- Действительно это праздник для нас, для тех, кто ведет здоровый образ жизни, для тех, кто занимается физкультурой, для тех, кто следит за собой, - заявил он.

Высокопоставленный гонщик признался, что «сам недавно начал заниматься этим видом спорта».

- Мы будем наращивать наше движение. Будем делать так, чтобы в следующем году было две тысячи, затем – пять тысяч человек. Когда-нибудь половина Уфы точно сядет на велосипед. Я думаю, этот светлый день настанет, - выразил надежду глава республики.

Он также призвал уфимцев пересаживаться на велосипеды, поскольку «нам нужно в городе меньше автомобилей» и необходимы велодорожки.

#Денис Объедкин#Спорт#Новости
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