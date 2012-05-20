По Уфе проехал президентский велокортеж

- Мы будем наращивать наше движение. Будем делать так, чтобы в следующем году было две тысячи, затем – пять тысяч человек. Когда-нибудь половина Уфы точно сядет на велосипед. Я думаю, этот светлый день настанет, - выразил надежду глава республики.