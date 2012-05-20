По Уфе проехал президентский велокортеж

Posted 20 мая 2012, 13:59
Published 20 мая 2012, 13:59
Modified 10 ноября 2022, 18:54
Updated 10 ноября 2022, 18:54
Перед стартом Рустэм Хамитов назвал воскресный пробег праздником.
- Действительно это праздник для нас, для тех, кто ведет здоровый образ жизни, для тех, кто занимается физкультурой, для тех, кто следит за собой, - заявил он.
Высокопоставленный гонщик признался, что «сам недавно начал заниматься этим видом спорта».
- Мы будем наращивать наше движение. Будем делать так, чтобы в следующем году было две тысячи, затем – пять тысяч человек. Когда-нибудь половина Уфы точно сядет на велосипед. Я думаю, этот светлый день настанет, - выразил надежду глава республики.
Он также призвал уфимцев пересаживаться на велосипеды, поскольку «нам нужно в городе меньше автомобилей» и необходимы велодорожки.