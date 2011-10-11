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Posted 11 октября 2011, 16:30

Published 11 октября 2011, 16:30

Modified 15 ноября, 07:25

Updated 15 ноября, 07:25

Назифа Кадырова попросила у Хамитова памятник для мужа и денег для себя

11 октября 2011, 16:30
Народная артистка Башкирии, которую президент республики выслушал во время недавнего личного приема граждан, попросила у главы региона ужесточения мер в борьбе с исполнителями-«фанерщиками» и увеличения заработной платы солистам филармонии. По словам певицы, проработавшей в этой структуре сорок лет, ее зарплата составляет «всего 13 тысяч рублей». Также вдова прославленного спортсмена Габдрахмана Кадырова посетовала, что мотоспорт в республике не развивается.

— Все-таки в 70-е нас узнавали по этому виду спорта — это был наш бренд. А сейчас уже нет ни школы, ни авторитета, — пожаловалась вдова шестикратного чемпиона мира по мотогонкам. — А ведь раньше стадион «Труд» гремел. Хочется, чтобы у нас росли свои чемпионы. Но для этого тоже нужно время.

Глава региона пустился в ностальгические воспоминания, как и сам «посещал секции „Труда“.

— Зимой мы всегда ходили туда смотреть мотогонки, а летом — на гаревой дорожке, — признался президент.

Назифа Жаватовна отметила, что Габдрахмана Кадырова прославил не только ледовый спидвей.

— Он и по мотокроссу чемпион, и по гаревой дорожке, — напомнила башкирская эстрадная дива. — А у нас ведь и гари нет. Я благодарна, что именем Габдрахмана Кадырова назвали улицу в поселке 8 Марта, но ко мне обращаются люди, спрашивают, почему я не добиваюсь, чтобы установили памятник, или его имя присвоили стадиону «Строитель» — хочется увековечить память мужа. Если б вы оказали помощь, было бы очень хорошо.

По словам артистки, сегодня плачевная ситуация сложилась и со спортклубом имени Кадырова, который поделен надвое. От старой структуры отпочковался Центр технических видов спорта имени Кадырова, в распоряжении которого оказалось все имущество спортклуба. Рустэм Хамитов твердо заявил, что клуб имени Кадырова «должен остаться один».

— Не надо ни три клуба, ни пять, — отметил он. — Я дам поручение навести порядок премьер-министру правительства республики.

Г-н Хамитов также выступил со встречным предложением — назвать именем Кадырова «Уфа-арену».

Затронула Назифа Жаватовна и проблемы артистического цеха, которые по роду деятельности ей ближе всего. Например, настаивала на запрете использования певцами фонограммы, приводя в пример подобную инициативу бывшего министра культуры Азербайджана Полада Бюль-Бюль Оглы, который не разрешал певцам включать на концертах «плюсовку».

— Если исполнителям не позволять раскрывать рты под студийную запись, то 60 процентов шелухи исчезнет с эстрады, и тогда останутся только талантливые исполнители. Ведь пение — это большой труд, и не все могут его выдержать.

#Денис Объедкин#Культура#Новости
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