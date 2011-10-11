Назифа Кадырова попросила у Хамитова памятник для мужа и денег для себя

— Он и по мотокроссу чемпион, и по гаревой дорожке, — напомнила башкирская эстрадная дива. — А у нас ведь и гари нет. Я благодарна, что именем Габдрахмана Кадырова назвали улицу в поселке 8 Марта, но ко мне обращаются люди, спрашивают, почему я не добиваюсь, чтобы установили памятник, или его имя присвоили стадиону «Строитель» — хочется увековечить память мужа. Если б вы оказали помощь, было бы очень хорошо.