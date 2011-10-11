Азамат Галин, став кандидатом в депутаты Госдумы, лишился директорского поста

Любопытным предвидением грядущих событий может похвастать наше издание. На минувшей неделе мы порассуждали о личностях кандидатов, включенных в списки партий, баллотирующихся на выборах в Госдуму, и среди многих отметили директора типографии администрации президента РБ «Мир печати» Азамата Галина, претендующего на место в российском парламенте от «Справедливой России».

Мы предположили, что появление фамилии г-на Галина в списках «эсеров» четвертым по счету, а значит едва ли не гарантированно получающего депутатский мандат (если «справедливороссы преодолеют семипроцентный барьер), означает, что в башкирском Белом доме решили удалить потенциально неуправляемого чиновника „на повышение“. Азамат Галин — слишком неудобная персона, возглавлявшая при прежней власти всемирный курултай башкир, а ныне, получив должность госслужащего, влияющая на информационную политику республики через сайт «РБинформ». И в минувшую субботу после утверждения ЦИКом списков кандидатов в Госдуму появилось распоряжение об увольнении Азамата Галина с должности директора президентской типографии. По поводу увольнения г-на Галина региональное отделение «Справедливой России» поспешило распространить заявление о преследовании кандидата по политическим мотивам. Но, думается, что это не более, чем часть предвыборной политической игры.