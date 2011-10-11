Азамат Галин, став кандидатом в депутаты Госдумы, лишился директорского поста

Posted 11 октября 2011, 17:59
Published 11 октября 2011, 17:59
Modified 12 марта, 13:25
Updated 12 марта, 13:25
Мы предположили, что появление фамилии г-на Галина в списках «эсеров» четвертым по счету, а значит едва ли не гарантированно получающего депутатский мандат (если «справедливороссы преодолеют семипроцентный барьер), означает, что в башкирском Белом доме решили удалить потенциально неуправляемого чиновника „на повышение“.
Азамат Галин — слишком неудобная персона, возглавлявшая при прежней власти всемирный курултай башкир, а ныне, получив должность госслужащего, влияющая на информационную политику республики через сайт «РБинформ».
И в минувшую субботу после утверждения ЦИКом списков кандидатов в Госдуму появилось распоряжение об увольнении Азамата Галина с должности директора президентской типографии.
По поводу увольнения г-на Галина региональное отделение «Справедливой России» поспешило распространить заявление о преследовании кандидата по политическим мотивам. Но, думается, что это не более, чем часть предвыборной политической игры.