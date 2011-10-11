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Posted 11 октября 2011, 17:59

Published 11 октября 2011, 17:59

Modified 12 марта, 13:25

Updated 12 марта, 13:25

Азамат Галин, став кандидатом в депутаты Госдумы, лишился директорского поста

11 октября 2011, 17:59
Любопытным предвидением грядущих событий может похвастать наше издание. На минувшей неделе мы порассуждали о личностях кандидатов, включенных в списки партий, баллотирующихся на выборах в Госдуму, и среди многих отметили директора типографии администрации президента РБ «Мир печати» Азамата Галина, претендующего на место в российском парламенте от «Справедливой России».

Мы предположили, что появление фамилии г-на Галина в списках «эсеров» четвертым по счету, а значит едва ли не гарантированно получающего депутатский мандат (если «справедливороссы преодолеют семипроцентный барьер), означает, что в башкирском Белом доме решили удалить потенциально неуправляемого чиновника „на повышение“.

Азамат Галин — слишком неудобная персона, возглавлявшая при прежней власти всемирный курултай башкир, а ныне, получив должность госслужащего, влияющая на информационную политику республики через сайт «РБинформ».

И в минувшую субботу после утверждения ЦИКом списков кандидатов в Госдуму появилось распоряжение об увольнении Азамата Галина с должности директора президентской типографии.

По поводу увольнения г-на Галина региональное отделение «Справедливой России» поспешило распространить заявление о преследовании кандидата по политическим мотивам. Но, думается, что это не более, чем часть предвыборной политической игры.

#Денис Объедкин#Политика#Новости
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