«Салават Юлаев» и «Атлант» впервые разыграют Кубок «Локомотива»

После церемонии прощания с трагически погибшими хоккеистами руководство КХЛ, клубов и профсоюз игроков приняли решение о переименовании Матча открытия сезона. Отныне стартовая игра каждого сезона между победителем и финалистом плей-офф предыдущего сезона КХЛ будет называться матчем за Кубок «Локомотива».
12 сентября «Салават Юлаев» и «Атлант» впервые разыграют в Уфе Кубок «Локомотива».
Как сообщает КХЛ, в память о погибших коллегах из ярославского «Локомотива» команды лиги будут иметь на своих игровых свитерах специальные мемориальные нашивки.