«Салават Юлаев» и «Атлант» впервые разыграют Кубок «Локомотива»

В память о погибших игроках хоккейного клуба «Локомотив» так называемый Матч открытия сезона будет называться матчем за Кубок «Локомотива». Такое решение приняли КХЛ, клубы и профсоюз игроков. Из-за трагедии с игроками ХК «Локомотив», погибшими 7 сентября в авиакатастрофе был отложен старт сезона 2011/2012, а матч открытия в Уфе между местным «Салаватом Юлаевым» и подмосковным «Атлантом» был прерван в конце первого периода. Позже было принято решение переиграть его 12 сентября.