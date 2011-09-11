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«Салават Юлаев» и «Атлант» впервые разыграют Кубок «Локомотива»

11 сентября 2011, 22:49
В память о погибших игроках хоккейного клуба «Локомотив» так называемый Матч открытия сезона будет называться матчем за Кубок «Локомотива». Такое решение приняли КХЛ, клубы и профсоюз игроков. Из-за трагедии с игроками ХК «Локомотив», погибшими 7 сентября в авиакатастрофе был отложен старт сезона 2011/2012, а матч открытия в Уфе между местным «Салаватом Юлаевым» и подмосковным «Атлантом» был прерван в конце первого периода. Позже было принято решение переиграть его 12 сентября.

После церемонии прощания с трагически погибшими хоккеистами руководство КХЛ, клубов и профсоюз игроков приняли решение о переименовании Матча открытия сезона. Отныне стартовая игра каждого сезона между победителем и финалистом плей-офф предыдущего сезона КХЛ будет называться матчем за Кубок «Локомотива».

12 сентября «Салават Юлаев» и «Атлант» впервые разыграют в Уфе Кубок «Локомотива».

Как сообщает КХЛ, в память о погибших коллегах из ярославского «Локомотива» команды лиги будут иметь на своих игровых свитерах специальные мемориальные нашивки.

#Новости#Спорт#Денис Объедкин
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