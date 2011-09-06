Минпром РБ возглавил Марат Мулюков

Роберт Фанильевич, один из немногих чиновников-профессионалов, отлично знающий как производство, так и управленческую работу и имеющий огромный административный опыт, возглавил министерство в августе прошлого года. Он весьма рьяно взялся за дело и даже одним из первых министров завел собственный блог, где делился планами с завсегдатаями мировой паутины. Но запала чиновника хватило ненадолго, и министр написал заявление об увольнении по собственному желанию. Причем г-н Вагапов попрощался и с интернет-поклонниками, объяснив свою отставку стихами Николая Герасимова: «Дай нам Бог на нашу жизнь дорог!», озаглавив этот пост: «Спасибо всем и до свидания». Аналитики долго гадали, что стало причиной ухода 52-летнего Роберта Вагапова, в числе прочих назывались и «простая человеческая усталость», и «неуверенность в будущей эффективной работе «омоложенного» правительства». Ведь к тому времени кабмин республики уже возглавил 38-летний Азамат Илимбетов, а курировал работу министерства в качестве вице-премьера 37-летний Марат Мулюков, «подвинувший» на этом посту Юрия Пустовгарова. Ни тот, ни другой чиновничьего опыта не имели, и привыкшему к четко выстроенной административной системе Вагапову, возможно, нелегко было найти с ними общий язык.