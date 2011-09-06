Минпром РБ возглавил Марат Мулюков

Указ о назначении г-на Мулюкова руководителем минпрома глава Башкирии Рустэм Хамитов подписал сразу, как истек отпуск Роберта Вагапова, ранее возглавлявшего ведомство.
Напомним, кресло министра промышленности и инвестиционной политики РБ освободилось после ухода Роберта Вагапова в июне 2011-го. Но прежде чем уволиться, г-н Вагапов решил отгулять отпуск, который растянулся на два месяца.
Роберт Фанильевич, один из немногих чиновников-профессионалов, отлично знающий как производство, так и управленческую работу и имеющий огромный административный опыт, возглавил министерство в августе прошлого года. Он весьма рьяно взялся за дело и даже одним из первых министров завел собственный блог, где делился планами с завсегдатаями мировой паутины. Но запала чиновника хватило ненадолго, и министр написал заявление об увольнении по собственному желанию. Причем г-н Вагапов попрощался и с интернет-поклонниками, объяснив свою отставку стихами Николая Герасимова: «Дай нам Бог на нашу жизнь дорог!», озаглавив этот пост: «Спасибо всем и до свидания». Аналитики долго гадали, что стало причиной ухода 52-летнего Роберта Вагапова, в числе прочих назывались и «простая человеческая усталость», и «неуверенность в будущей эффективной работе «омоложенного» правительства». Ведь к тому времени кабмин республики уже возглавил 38-летний Азамат Илимбетов, а курировал работу министерства в качестве вице-премьера 37-летний Марат Мулюков, «подвинувший» на этом посту Юрия Пустовгарова. Ни тот, ни другой чиновничьего опыта не имели, и привыкшему к четко выстроенной административной системе Вагапову, возможно, нелегко было найти с ними общий язык.
Но все оказалось намного прозаичнее – Марат Мулюков, до приезда в Башкирию возглавлявший «Научно-исследовательский институт технической физики и автоматизации» в Подмосковье, с самого начала рассчитывал на пост министра промышленности и инновационных технологий. Оказывается, у новоиспеченного главы ведомства масса планов по привлечению в регион инвесторов и проектов развития и модернизации промышленного комплекса республики. По мнению осведомленных источников, Марат Мулюков может стать в башкирском правительстве персоной, которая привнесет в экономику региона новые идеи.
Марат Мулюков – дипломированный экономист, специалист по банковскому делу, выпускник башкирского государственного университета, окончивший вуз с красным дипломом. Прошел путь от сотрудника международного банка до руководителя Центра управления инновационной деятельностью Росатома «Атом-инновации». Республику г-н Мулюков покинул еще в начале века, но после смены власти принял решение вернуться. Сначала он трудился заместителем главы администрации президента РБ, потом получил назначение вице-премьером правительства РБ, а теперь и пост министра промышленности. На сегодняшний день Марат Мулюков - самый молодой вице-премьер в правительстве Башкирии, которых всего семеро. 38-летний Азамат Илимбетов возглавляет кабинет министров. А в его подчинении находятся 49-летний Эрнст Исаев, который отвечает за сельское хозяйство, 52-летний Сергей Афонин занимается жилищно-коммунальной сферой и транспортом, 58-летний Фидус Ямалтдинов опекает минздрав и «социалку», 50-летняя Зугура Рахматуллина ведает вопросами культуры, 42-летний Илшат Тажитдинов руководит аппаратом правительства, 55-летний Анвар Махмутов курирует внешние связи и силовой блок, а 37-летний Марат Мулюков теперь стал главным по промышленности и инновациям. Министерские портфели имеют только двое – Эрнст Исаев, который совмещает пост вице-премьера с должностью главы минсельхоза, и Марат Мулюков, возглавивший минпром.
Вера МАШИНИСТОВА.