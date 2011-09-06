Электричкам в сторону Челябинской области укоротят маршруты

По словам г-жи Биккузиной, челябинская сторона не оплачивает поездки своих льготников, из-за чего железнодорожники работают себе в убыток. Сумму долга в «БППК» раскрыть отказались, сославшись на коммерческую тайну, но заметили, что речь идет о нескольких миллионах рублей.
Также будут закрыты все билетные кассы в этом направлении. Однако позже в компании пояснили, что, вероятно, часть поездов сохранят, однако ходить они будут по укороченному маршруту – до Аши или Улу-Теляка.
По словам пресс-секретаря «БППК», в компании не теряют надежды получить плату за челябинских льготников, однако понимают, что в бюджете области на это просто нет денег, вероятно, железнодорожники обратятся в арбитраж. Г-жа Биккузина пояснила, что за первую половину года этими шестью маршрутами перевезены 50 тысяч человек, а основная часть трафика – жители области.
Дмитрий КОЛПАКОВ.