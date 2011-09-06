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Электричкам в сторону Челябинской области укоротят маршруты

7 сентября 2011, 00:23
«Башкортостанская пригородная пассажирская компания» - республиканский оператор электропоездов - намерена закрыть часть маршрутов в сторону Челябинской области. Как сообщила «МКС» пресс-секретарь «БППК» Чулпан Биккузина, компания приостановит с 1 октября движение пригородных поездов №6404 «Уфа – Симская», №6403 «Симская – Уфа», №6416 «Дема – Кропачево», №6401 «Кропачево – Дема», №6412 «Уфа – Аша», №6415 «Аша – Уфа».

По словам г-жи Биккузиной, челябинская сторона не оплачивает поездки своих льготников, из-за чего железнодорожники работают себе в убыток. Сумму долга в «БППК» раскрыть отказались, сославшись на коммерческую тайну, но заметили, что речь идет о нескольких миллионах рублей.

Также будут закрыты все билетные кассы в этом направлении. Однако позже в компании пояснили, что, вероятно, часть поездов сохранят, однако ходить они будут по укороченному маршруту – до Аши или Улу-Теляка.

По словам пресс-секретаря «БППК», в компании не теряют надежды получить плату за челябинских льготников, однако понимают, что в бюджете области на это просто нет денег, вероятно, железнодорожники обратятся в арбитраж. Г-жа Биккузина пояснила, что за первую половину года этими шестью маршрутами перевезены 50 тысяч человек, а основная часть трафика – жители области.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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