Электричкам в сторону Челябинской области укоротят маршруты

По словам пресс-секретаря «БППК», в компании не теряют надежды получить плату за челябинских льготников, однако понимают, что в бюджете области на это просто нет денег, вероятно, железнодорожники обратятся в арбитраж. Г-жа Биккузина пояснила, что за первую половину года этими шестью маршрутами перевезены 50 тысяч человек, а основная часть трафика – жители области.