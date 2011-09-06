Башстат обнаружил падение цен на все товары и услуги

И несмотря на то, что непродовольственные товары выросли в стоимости за месяц на 0,6%, а тарифы на услуги – на 0,1%, индекс потребительских цен на товары и платные услуги населению опустился ниже 100%. Это связано с сезонным снижение цен на продукты, которые в течение августа подешевели на 1,1%, а если исключить из их списка алкоголь, то даже на 1,4%.