Башстат обнаружил падение цен на все товары и услуги

И несмотря на то, что непродовольственные товары выросли в стоимости за месяц на 0,6%, а тарифы на услуги – на 0,1%, индекс потребительских цен на товары и платные услуги населению опустился ниже 100%. Это связано с сезонным снижение цен на продукты, которые в течение августа подешевели на 1,1%, а если исключить из их списка алкоголь, то даже на 1,4%.
— Действительно, снижение стоимости продуктов привело к тому, что индекс цен по отношению к июлю составил всего 99,8%, — пояснили «МКС» в Башстате. — Однако говорить о дефляции (величине, обратной инфляции) по результатам одного месяца преждевременно. Уместнее сказать о замедлении темпов ростов инфляции, ее рост в республике с начала года зафиксирован на уровне 4,9%.
Заметим, что в целом по России этот показатель равен 4,7%.
Башстат также обнаружил падение отпускных цен у крестьян. Так, сельхозпродукция в августе подешевела в целом на 4,4%, а овощи оптом – на все 10,2%. В то же время продукция животноводства немного подорожала – на 0,8%.
Однако благостная дефляционная картина в Башкирии заметно портится, если сравнить стоимость товаров в Уфе и в других городах Приволжского федерального округа. Так, например, в столице Башкирии самый дорогой картофель в ПФО. По данным Башстата, средняя цена за килограмм бульбы в Уфе на конец августа составляла 21 рубль 70 копеек, тогда как в Чебоксарах за кило картошки просят менее 12 рублей.