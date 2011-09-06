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Башстат обнаружил падение цен на все товары и услуги

7 сентября 2011, 00:47
Территориальный орган государственной статистики по Башкирии (Башстат) отрапортовал о долгожданных успехах в борьбе с инфляцией. Согласно его победным реляциям, в минувшем месяце в республике цены на все товары и тарифы на платные услуги снизились на 0,2% по отношению к июлю. Такую картину в Башкирии статистики наблюдают впервые в нынешнем году.

И несмотря на то, что непродовольственные товары выросли в стоимости за месяц на 0,6%, а тарифы на услуги – на 0,1%, индекс потребительских цен на товары и платные услуги населению опустился ниже 100%. Это связано с сезонным снижение цен на продукты, которые в течение августа подешевели на 1,1%, а если исключить из их списка алкоголь, то даже на 1,4%.

— Действительно, снижение стоимости продуктов привело к тому, что индекс цен по отношению к июлю составил всего 99,8%, — пояснили «МКС» в Башстате. — Однако говорить о дефляции (величине, обратной инфляции) по результатам одного месяца преждевременно. Уместнее сказать о замедлении темпов ростов инфляции, ее рост в республике с начала года зафиксирован на уровне 4,9%.

Заметим, что в целом по России этот показатель равен 4,7%.

Башстат также обнаружил падение отпускных цен у крестьян. Так, сельхозпродукция в августе подешевела в целом на 4,4%, а овощи оптом – на все 10,2%. В то же время продукция животноводства немного подорожала – на 0,8%.

Однако благостная дефляционная картина в Башкирии заметно портится, если сравнить стоимость товаров в Уфе и в других городах Приволжского федерального округа. Так, например, в столице Башкирии самый дорогой картофель в ПФО. По данным Башстата, средняя цена за килограмм бульбы в Уфе на конец августа составляла 21 рубль 70 копеек, тогда как в Чебоксарах за кило картошки просят менее 12 рублей.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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