Подарок Евгении Машко не прижился в квартире Волочковой

«Меня переполняют эмоции, - поделилась Волочкова с читателями собственного блога. - Ему всего два месяца. Он просто чудо! Вот такой подарок Женя решила сделать моей дочке Ариадне, которой в сентябре исполнится шесть лет. Это нечто сразу забралось ко мне на руки и не хотело меня покидать. Мы подружились! Думаю это и есть любовь с первого взгляда!"