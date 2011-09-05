Подарок Евгении Машко не прижился в квартире Волочковой

Видимо, поэтому балерина стала единственной гостьей, получившей подарок от самой именинницы. Г-жа Машко преподнесла знаменитой подруге щенка йоркширского терьера.
«Меня переполняют эмоции, - поделилась Волочкова с читателями собственного блога. - Ему всего два месяца. Он просто чудо! Вот такой подарок Женя решила сделать моей дочке Ариадне, которой в сентябре исполнится шесть лет. Это нечто сразу забралось ко мне на руки и не хотело меня покидать. Мы подружились! Думаю это и есть любовь с первого взгляда!"
Из Уфы Волочкова позвонила своим помощницам, попросив прикупить все необходимое для «замечательного уфимского жителя».
«Надеюсь, в Москве ему понравится, - предполагала Анастасия. - Вот только очень сильно переживаю, как себя поведет наш кот Жоржик? Будет ли ревновать? Сейчас-то он один хозяин в доме, а тут придется делить территорию. Но думаю, что все будет хорошо, ведь дом большой, и места должно хватить всем».
Но даже хоромы Анастасии не избавили от проблем ее питомцев, которые не сошлись характерами.
"Что-то пока не очень сдружился мой кот Жоржик и моя собачка, которую мы назвали Шерли", - сокрушалась танцовщица.
Уже через четыре дня балерина засобиралась на гастроли в Сочи, куда повезла премьеру шоу «Аплодисменты», а отношения домашних любимцев все не налаживались. Тогда Волочкова решила увезти собаку с собой.