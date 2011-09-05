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Подарок Евгении Машко не прижился в квартире Волочковой

5 сентября 2011, 04:41
Второй год подряд в конце лета владелица уфимского канала M television Евгения Машко устраивает в честь собственного дня рождения скачки на ипподроме «Акбузат», приглашая на торжество товарок по гламурному цеху. В прошлом году звездами на личном празднике пухлогубой светской львицы стали кавээнщики и певец Митя Фомин. На этот раз в качестве основных звезд вечера планировались ретро-исполнители группы Corona. Однако главной звездной гостьей вечеринки стала Анастасия Волочкова, приехавшая поздравить любимую подругу.

Видимо, поэтому балерина стала единственной гостьей, получившей подарок от самой именинницы. Г-жа Машко преподнесла знаменитой подруге щенка йоркширского терьера.

«Меня переполняют эмоции, - поделилась Волочкова с читателями собственного блога. - Ему всего два месяца. Он просто чудо! Вот такой подарок Женя решила сделать моей дочке Ариадне, которой в сентябре исполнится шесть лет. Это нечто сразу забралось ко мне на руки и не хотело меня покидать. Мы подружились! Думаю это и есть любовь с первого взгляда!"

Из Уфы Волочкова позвонила своим помощницам, попросив прикупить все необходимое для «замечательного уфимского жителя».

«Надеюсь, в Москве ему понравится, - предполагала Анастасия. - Вот только очень сильно переживаю, как себя поведет наш кот Жоржик? Будет ли ревновать? Сейчас-то он один хозяин в доме, а тут придется делить территорию. Но думаю, что все будет хорошо, ведь дом большой, и места должно хватить всем».

Но даже хоромы Анастасии не избавили от проблем ее питомцев, которые не сошлись характерами.

"Что-то пока не очень сдружился мой кот Жоржик и моя собачка, которую мы назвали Шерли", - сокрушалась танцовщица.

Уже через четыре дня балерина засобиралась на гастроли в Сочи, куда повезла премьеру шоу «Аплодисменты», а отношения домашних любимцев все не налаживались. Тогда Волочкова решила увезти собаку с собой.

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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