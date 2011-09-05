На уфимском фестивале выпили рекордное количество молока

- Мы увеличим господдержку развития молочной отрасли Башкортостана, - заявила Елена Скрынник на открытии фестиваля.
Глава аграрного ведомства страны подчеркнула, что молочный фестиваль является праздником для потребителей и производителей молока. Елена Скрынник также рассказала, почему именно Башкирия была выбрана в качестве стартовой площадки крупного мероприятия. По ее словам, на сегодняшний день республика является лидером по производству молока в России.
- В Башкортостане есть большие перспективы развития производства молока и молочной продукции, - отметила Елена Борисовна. - Мы сегодня видели, какие направления производства существуют, и дополнительно выделяем 300 млн рублей для субсидирования процентной ставки по инвестиционным кредитам на развитие молочного животноводства и переработки.
Глава аграрного ведомства уточнила, что кроме этого федеральную финансовую поддержку получит производство кумыса и меда.
- Совместными усилиями на долгосрочной основе мы будем и дальше развивать производство молока и молочной продукции, - заверила Елена Скрынник. - Отраслей, традиционных для республики.
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей Геннадий Онищенко, также побывавший на уфимском празднике, подчеркнул, что жителям Башкирии очень повезло:
- Помните, в детстве был катык, сюзма, корот, тоже очень интересный продукт в молочном питании. Я уже не говорю о кумысе. Башкортостан - единственное место в России, где можно выпить настоящий кумыс. Потому праздник молока для Башкирии – особый. Он возвращает нас к корням, к истории любого народа, в том числе и башкортостанцев, башкир.
Главный санитарный врач России уверен, что молоко – это не продукт питания, а «священный продукт».
- Потому, что все мы с молоком матери впитываем любовь к Родине, к своей Отчизне, - пояснил глава Роспотребнадзора РФ.
На празднике уфимцы выпили
Но на этом рекорды не закончились: на площадке фестиваля был приготовлен самый большой в мире кыстыбый. Несколько поваров раскатали лепешку диаметром до двух метров. Для этого им понадобилась скалка длиной
Настоящим сюрпризом для гостей праздника стало появление на свет теленка - отелилась корова бурой швицкой породы предприятия «Молби» Аургазинского района. Корове три года, она дает
- Этот праздник, безусловно, станет традиционным, - пообещал президент Башкирии Рустэм Хамитов. - Каждый год, каждую осень мы будем проводить праздник, фестиваль молока в Уфе.
10 сентября эстафету фестиваля подхватит Москва - столица государства лидирует в стране по потреблению молока.