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На уфимском фестивале выпили рекордное количество молока

5 сентября 2011, 03:21
На Всероссийском фестивале «Молочная страна-2011», прошедшем в минувшую субботу в столице Башкирии, было заключено Соглашение о развитии молочной отрасли республики. Подписи под документом поставили министр сельского хозяйства России Елена Скрынник и президент Башкирии Рустэм Хамитов. Документ предусматривает реализацию конкретных мер по развитию молочной отрасли региона. В частности, поможет воплотить в жизнь республиканскую целевую программу «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока».

- Мы увеличим господдержку развития молочной отрасли Башкортостана, - заявила Елена Скрынник на открытии фестиваля.

Глава аграрного ведомства страны подчеркнула, что молочный фестиваль является праздником для потребителей и производителей молока. Елена Скрынник также рассказала, почему именно Башкирия была выбрана в качестве стартовой площадки крупного мероприятия. По ее словам, на сегодняшний день республика является лидером по производству молока в России.

- В Башкортостане есть большие перспективы развития производства молока и молочной продукции, - отметила Елена Борисовна. - Мы сегодня видели, какие направления производства существуют, и дополнительно выделяем 300 млн рублей для субсидирования процентной ставки по инвестиционным кредитам на развитие молочного животноводства и переработки.

Глава аграрного ведомства уточнила, что кроме этого федеральную финансовую поддержку получит производство кумыса и меда.

- Совместными усилиями на долгосрочной основе мы будем и дальше развивать производство молока и молочной продукции, - заверила Елена Скрынник. - Отраслей, традиционных для республики.

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей Геннадий Онищенко, также побывавший на уфимском празднике, подчеркнул, что жителям Башкирии очень повезло:

- Помните, в детстве был катык, сюзма, корот, тоже очень интересный продукт в молочном питании. Я уже не говорю о кумысе. Башкортостан - единственное место в России, где можно выпить настоящий кумыс. Потому праздник молока для Башкирии – особый. Он возвращает нас к корням, к истории любого народа, в том числе и башкортостанцев, башкир.

Главный санитарный врач России уверен, что молоко – это не продукт питания, а «священный продукт».

- Потому, что все мы с молоком матери впитываем любовь к Родине, к своей Отчизне, - пояснил глава Роспотребнадзора РФ.

На празднике уфимцы выпили 6168 литров молока и тем самым установили новый рекорд России и рекорд Гиннеса. Участникам фестиваля удалось побить прежний лучший результат, который был установлен в Воронежской области, где выпили 4480 литров молока.

Но на этом рекорды не закончились: на площадке фестиваля был приготовлен самый большой в мире кыстыбый. Несколько поваров раскатали лепешку диаметром до двух метров. Для этого им понадобилась скалка длиной 2,5 метра. А выпекали гигантский кыстыбый, на который ушло 10 кг муки и 18 кг картофельного пюре, на сковороде площадью 6,25 кв.м. На ее разогрев потребовалось более 50 кг углей и восемь соединенных вместе мангалов. Ароматный кыстыбый предложили попробовать всем гостям фестиваля, запив его молоком.

Настоящим сюрпризом для гостей праздника стало появление на свет теленка - отелилась корова бурой швицкой породы предприятия «Молби» Аургазинского района. Корове три года, она дает 18 литров молока в сутки. Отел принимали ветврачи и животноводы хозяйства. На выставке были представлены практически все породы крупного рогатого скота, которые разводятся в Башкирии: бестужевская, симментальская, бурая швицкая, голштинская. Помимо коров на фестивале можно было увидеть зааненскую породу коз, лошадей башкирской породы и романовскую породу овец.

- Этот праздник, безусловно, станет традиционным, - пообещал президент Башкирии Рустэм Хамитов. - Каждый год, каждую осень мы будем проводить праздник, фестиваль молока в Уфе.

10 сентября эстафету фестиваля подхватит Москва - столица государства лидирует в стране по потреблению молока.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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