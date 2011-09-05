На уфимском фестивале выпили рекордное количество молока

Но на этом рекорды не закончились: на площадке фестиваля был приготовлен самый большой в мире кыстыбый. Несколько поваров раскатали лепешку диаметром до двух метров. Для этого им понадобилась скалка длиной 2,5 метра . А выпекали гигантский кыстыбый, на который ушло 10 кг муки и 18 кг картофельного пюре, на сковороде площадью 6,25 кв.м. На ее разогрев потребовалось более 50 кг углей и восемь соединенных вместе мангалов. Ароматный кыстыбый предложили попробовать всем гостям фестиваля, запив его молоком.