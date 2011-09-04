Епархия требует вернуть здания церквей, перепрофилированных советской властью

Епархия сослалась на то, что здание Троицкой церкви было построено в конце 1810 года и было реквизировано большевиками, что зафиксировано в центральном государственном историческом архиве РБ. По словам представителей РПЦ, бывшая церковь используется не по назначению, так как в ней периодически проводятся дискотеки.