Епархия требует вернуть здания церквей, перепрофилированных советской властью

Глава района Владимир Солин вынес вопрос на сессию Вознесенского сельсовета, но депутаты напомнили, что в здании бывшего храма располагается сельская библиотека и дом культуры. Также власти попросили предоставить документы, подтверждающие право религиозной организации на здание и землю, и потребовали обосновать необходимость передачи недвижимости в собственность прихода и использования в религиозных целях.
Епархия сослалась на то, что здание Троицкой церкви было построено в конце 1810 года и было реквизировано большевиками, что зафиксировано в центральном государственном историческом архиве РБ. По словам представителей РПЦ, бывшая церковь используется не по назначению, так как в ней периодически проводятся дискотеки.
Кроме того, вследствие нехватки бюджетного финансирования, здание, являющееся памятником истории и архитектуры, непрерывно разрушается. В епархии заявили, что отказ отдать здание для открытия в нем прихода противоречит закону «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности», однако арбитраж тоже не нашел оснований для передачи здания бывшей церкви в Тастубе епархии и отказал священнослужителям.
Зато православная церковь одержала победу в другом имущественном споре за Николо-Бондаревский храм в деревне Васильевка в Стерлибашевском районе. Ранее арбитраж удовлетворил требования местного прихода и признал за ним право собственности на здание храма, построенного в XIX веке, правда в этом случае РПЦ не сталкивалась с противодействием местных властей.
Между тем архиепископ Никон высказался за возврат в собственность церкви здания бывшего епархиального управления на улице Тукаева, 48 в котором сейчас находиться городской госпиталь ветеранов войн.
По его словам, в такой приход было бы не стыдно пригласить патриарха Кирилла, а для медицинских целей этот старинный особняк подходит меньше всего.
Дмитрий КОЛПАКОВ.