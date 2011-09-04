Чиновник приватизировал 1800 «квадратов» земли, подарив наделы жене и дочери

Воспользовавшись законом о «дачной амнистии» г-н Имаев предоставил подложные выписки из похозяйственной книги в территориальный отдел управления Росреестра по РБ, где родственницы получили право приватизировать «наследную» землю. Так супруга и дочь мэра зарегистрировали в органах госрегистрации право собственности и стали законными владелицами участков в центре Благовара. По версии следствия, чиновник, подделав документы, нанес ущерб муниципалитету в 65 тысяч рублей.
Как сообщили «МКС» в пресс-службе прокуратуры Башкирии, Риф Имаева обвиняется по ч.3 ст.159 УК РФ («Мошенничество с использованием служебного положения») и, в случае если суд признает его вину, чиновнику грозит до десяти лет лишения свободы. Кстати, Риф Имаев является депутатом местного совета и как только приговор суда вступит в силу, лишится мандата народного избранника.