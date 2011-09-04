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Чиновник приватизировал 1800 «квадратов» земли, подарив наделы жене и дочери

4 сентября 2011, 23:57
В ближайшее время Благоварский суд Башкирии рассмотрит дело бывшего мэра местного муниципалитета 47-летнего Рифа Имаева, обвиняемого в мошенничестве. По данным следствия, экс-глава районной администрации присвоил себе три земельных участка в райцентре общей площадью 1839 кв.м, записав в амбарной книге, что это земля предков его супруги. Чиновник дал указание подчиненным, чтобы они внесли в «амбарную» книгу, регистрирующую все земельные наделы, заведомо ложные сведения о том, что г-жа Имаева и его дочь всегда владели этой землей.

Воспользовавшись законом о «дачной амнистии» г-н Имаев предоставил подложные выписки из похозяйственной книги в территориальный отдел управления Росреестра по РБ, где родственницы получили право приватизировать «наследную» землю. Так супруга и дочь мэра зарегистрировали в органах госрегистрации право собственности и стали законными владелицами участков в центре Благовара. По версии следствия, чиновник, подделав документы, нанес ущерб муниципалитету в 65 тысяч рублей.

Как сообщили «МКС» в пресс-службе прокуратуры Башкирии, Риф Имаева обвиняется по ч.3 ст.159 УК РФ («Мошенничество с использованием служебного положения») и, в случае если суд признает его вину, чиновнику грозит до десяти лет лишения свободы. Кстати, Риф Имаев является депутатом местного совета и как только приговор суда вступит в силу, лишится мандата народного избранника.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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