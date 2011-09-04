Чиновник приватизировал 1800 «квадратов» земли, подарив наделы жене и дочери

В ближайшее время Благоварский суд Башкирии рассмотрит дело бывшего мэра местного муниципалитета 47-летнего Рифа Имаева, обвиняемого в мошенничестве. По данным следствия, экс-глава районной администрации присвоил себе три земельных участка в райцентре общей площадью 1839 кв.м, записав в амбарной книге, что это земля предков его супруги. Чиновник дал указание подчиненным, чтобы они внесли в «амбарную» книгу, регистрирующую все земельные наделы, заведомо ложные сведения о том, что г-жа Имаева и его дочь всегда владели этой землей.