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Азамат Сайфуллин: «Списки неприкасаемых детей в школе – это безнравственно»

4 сентября 2011, 23:54
Преподаватели ряда школ Уфы на условиях анонимности утверждают, что им выдаются списки детей, чьи родители работают в городском управлении образования, министерстве образования РБ и других органах власти. Как утверждают на интернет-форумах, преподавателям рекомендовано выставлять детям высокопоставленных родителей оценки ниже четверки и всячески способствовать в получении аттестата с хорошими оценками.

Глава управления образования Уфы Азамат Сайфуллин на минувшей неделе опроверг распространенную на образовательных и родительских форумах информацию о наличии списков «неприкасаемых» школьников.

- Я о таких списках ничего не слышал, мне их не показывали, - признался «МКС» г-н Сайфуллин. - И даже если они есть, считаю этот факт безнравственным.

Сами же педагоги заявить о наличие таких списков от своего имени отказываются, опасаясь недовольства руководства.

По словам учителей, директора школ выполняют волю чиновников от образования, и все указания отдаются устно, письменных доказательств существования неприкасаемых школьников нет.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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