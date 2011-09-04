Азамат Сайфуллин: «Списки неприкасаемых детей в школе – это безнравственно»

Глава управления образования Уфы Азамат Сайфуллин на минувшей неделе опроверг распространенную на образовательных и родительских форумах информацию о наличии списков «неприкасаемых» школьников.
- Я о таких списках ничего не слышал, мне их не показывали, - признался «МКС» г-н Сайфуллин. - И даже если они есть, считаю этот факт безнравственным.
Сами же педагоги заявить о наличие таких списков от своего имени отказываются, опасаясь недовольства руководства.
По словам учителей, директора школ выполняют волю чиновников от образования, и все указания отдаются устно, письменных доказательств существования неприкасаемых школьников нет.
Дмитрий КОЛПАКОВ.