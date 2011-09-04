Английская пресса уличила полицию Башкирии и Татарии в автоподставах

Г-н Хардинг не стал уточнять на территории какой именно республики происходили описываемые события. Однако позже заметка стала предметом ожесточенной дискуссии на англоязычном форуме издания, где читатели пришли к выводу что корреспондент «Выборчи», известный русофобскими высказываниями, сам был бы рад дать взятку, чтобы потом описать это событие в новой книге о России.