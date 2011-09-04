Английская пресса уличила полицию Башкирии и Татарии в автоподставах

- На вершине холма журналиста остановил полицейский, и нарушитель передал ему взятку в тысячу рублей - пересечение сплошной линии в России является серьезным нарушением, - рассказывает Guardian. - Когда Яцек отъезжал, то, оглянувшись заметил что грузовики развернулись и поехали вниз по склону чтобы начать свой трудоемкий путь заново.
«Гениальная афера, пример того, как российское государство обворовывает своих сограждан: спустя два десятилетия после распада союза, Россия не смогла придумать новую национальную идею, - сообщают английские журналисты своим читателям. -Вместо этого бывший соперник США имеет метастазы жесткой клептократии».
Г-н Хардинг не стал уточнять на территории какой именно республики происходили описываемые события. Однако позже заметка стала предметом ожесточенной дискуссии на англоязычном форуме издания, где читатели пришли к выводу что корреспондент «Выборчи», известный русофобскими высказываниями, сам был бы рад дать взятку, чтобы потом описать это событие в новой книге о России.
Дмитрий КОЛПАКОВ.