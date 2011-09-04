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Английская пресса уличила полицию Башкирии и Татарии в автоподставах

4 сентября 2011, 23:47
Журналисты британской Guardian рассказали о новом способе вымогательства взятки дорожной полицией на трассе между Уфой и Казанью. По словам обозревателя издания Люка Хардинга его польский коллега корреспондент газеты «Выборча» Яцек Хуго-Бадер на своей машине направлялся из Уфы в Казань, и не найдя возможности обогнать медленно идущий грузовик, буксировавший за собой еще одну грузовую фуру, обошел автопоезд по встречной полосе под знаком «Обгон запрещен».

- На вершине холма журналиста остановил полицейский, и нарушитель передал ему взятку в тысячу рублей - пересечение сплошной линии в России является серьезным нарушением, - рассказывает Guardian. - Когда Яцек отъезжал, то, оглянувшись заметил что грузовики развернулись и поехали вниз по склону чтобы начать свой трудоемкий путь заново.

«Гениальная афера, пример того, как российское государство обворовывает своих сограждан: спустя два десятилетия после распада союза, Россия не смогла придумать новую национальную идею, - сообщают английские журналисты своим читателям. -Вместо этого бывший соперник США имеет метастазы жесткой клептократии».

Г-н Хардинг не стал уточнять на территории какой именно республики происходили описываемые события. Однако позже заметка стала предметом ожесточенной дискуссии на англоязычном форуме издания, где читатели пришли к выводу что корреспондент «Выборчи», известный русофобскими высказываниями, сам был бы рад дать взятку, чтобы потом описать это событие в новой книге о России.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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