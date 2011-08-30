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Женщина, не найдя работы, решила утопить свою дочь в реке

30 августа 2011, 20:36
К четырем годам лишения свободы в колонии общего режима приговорил Верховный суд Башкирии 27-летнюю жительницу села Наурузово Учалинского района, пытавшуюся утопить свою двухлетнюю дочь. Женщина с маленьким ребенком на руках отправилась на заработки в поселок Абзаково, что располагается в Белорецком районе Башкортостана, но не преуспела в поисках работы. Не имея на чужбине жилья и денег, недалекая мать решила избавиться от дочери, ей показалось, что без обузы будет проще найти возможность заработать.

Дама надеялась избежать наказания за убийство, сказав всем, что ее дочь случайно утонула. Сумасшедшая родительница, напившись пьяной, отправилась на берег реки Кульсугады, протекающей на окраине Абзаково, занесла ребенка в воду и принялась топить девочку. Жуткую картину увидела проходившая мимо семейная пара – женщина с силой погружала голову малышки в воду, причем неоднократно. Ребенок сопротивлялся и всплывал на поверхность, но мать-фурия оказалась сильнее. Мужчина бросился на выручку девочке, и только его вмешательство спасло ребенка. Когда он достал девчушку из реки, она уже не дышала. Ребенку оказали срочную медицинскую помощь и вернули к жизни, а злобную мать отдали под суд.

Как сообщила «МКС» прокурор отдела государственных обвинителей управления по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами надзорного ведомства РБ Азалия Каримова, на судебном процессе мать раскаялась и уверяла, что любит дочку и готова ее воспитывать. Просила не лишать женщину свободы и бабушка малышки. Суд, с учетом раскаяния подсудимой назначил матери-убийце наказание ниже низшего предела, предусмотренного уголовным кодексом за покушение на жизнь беззащитного человечка, который в силу возраста не мог за себя постоять – закон предусматривает за подобное преступление до 15 лет лишения свободы, а горе-родительница получила лишь четыре года в колонии общего режима. В прокуратуре считают приговор излишне мягким и намерены обжаловать его.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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