Женщина, не найдя работы, решила утопить свою дочь в реке

Как сообщила «МКС» прокурор отдела государственных обвинителей управления по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами надзорного ведомства РБ Азалия Каримова, на судебном процессе мать раскаялась и уверяла, что любит дочку и готова ее воспитывать. Просила не лишать женщину свободы и бабушка малышки. Суд, с учетом раскаяния подсудимой назначил матери-убийце наказание ниже низшего предела, предусмотренного уголовным кодексом за покушение на жизнь беззащитного человечка, который в силу возраста не мог за себя постоять – закон предусматривает за подобное преступление до 15 лет лишения свободы, а горе-родительница получила лишь четыре года в колонии общего режима. В прокуратуре считают приговор излишне мягким и намерены обжаловать его.