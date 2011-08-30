Женщина, не найдя работы, решила утопить свою дочь в реке

Дама надеялась избежать наказания за убийство, сказав всем, что ее дочь случайно утонула. Сумасшедшая родительница, напившись пьяной, отправилась на берег реки Кульсугады, протекающей на окраине Абзаково, занесла ребенка в воду и принялась топить девочку. Жуткую картину увидела проходившая мимо семейная пара – женщина с силой погружала голову малышки в воду, причем неоднократно. Ребенок сопротивлялся и всплывал на поверхность, но мать-фурия оказалась сильнее. Мужчина бросился на выручку девочке, и только его вмешательство спасло ребенка. Когда он достал девчушку из реки, она уже не дышала. Ребенку оказали срочную медицинскую помощь и вернули к жизни, а злобную мать отдали под суд.
Как сообщила «МКС» прокурор отдела государственных обвинителей управления по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами надзорного ведомства РБ Азалия Каримова, на судебном процессе мать раскаялась и уверяла, что любит дочку и готова ее воспитывать. Просила не лишать женщину свободы и бабушка малышки. Суд, с учетом раскаяния подсудимой назначил матери-убийце наказание ниже низшего предела, предусмотренного уголовным кодексом за покушение на жизнь беззащитного человечка, который в силу возраста не мог за себя постоять – закон предусматривает за подобное преступление до 15 лет лишения свободы, а горе-родительница получила лишь четыре года в колонии общего режима. В прокуратуре считают приговор излишне мягким и намерены обжаловать его.