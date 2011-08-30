Врач-проктолог, продавая больничные, получила «геморрой» с законом

- Наш человек изложил медсестре легенду о том, что работает на Дальнем Востоке и очень хотел бы продлить себе свободную вахту дней на десять по больничному листу с 11 по 19 августа, - вспоминает старший оперуполномоченный оперативно-розыскной части №1 экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РБ с дислокацией в городе Белорецка майор полиции Рустам Шагаров. – Та сообщила, что сам доктор в отпуске, но изредка появляется на работе. И вполне могла бы решить его проблему всего за пять тысяч рублей. Дату следующего визита в больницу, она обещала сообщить ему по мобильному.