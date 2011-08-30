Врач-проктолог, продавая больничные, получила «геморрой» с законом

Интересно, что одновременно с женщиной-проктологом из Октябрьского в Учалах задержали врача-мужчину, также специализирующемся на деликатной болячке. Эскулап втянул в преступный бизнес трех медсестер. Медсестры искали клиентов, готовых заплатить за то, чтобы не ходить на работу, а врач, выписав липовый больничный, потом честно делил полученные деньги на всю четверку.
Медиков-геморройщиков из городской учалинской больницы задержали на минувшей неделе при получении взятки в шесть тысяч рублей, которую они поделили прямо в кабинете.
Оказалось, что молва о «добродетеле» донеслась и до тех, кто по роду службы призван вести борьбу с преступлениями на ниве нелегальной коммерции. И на прием записался очередной желающий пополнить армию псевдогеморройщиков. Теперь уже из числа добровольных помощников полиции, именуемый в протоколах, как закупщик.
- Наш человек изложил медсестре легенду о том, что работает на Дальнем Востоке и очень хотел бы продлить себе свободную вахту дней на десять по больничному листу с 11 по 19 августа, - вспоминает старший оперуполномоченный оперативно-розыскной части №1 экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РБ с дислокацией в городе Белорецка майор полиции Рустам Шагаров. – Та сообщила, что сам доктор в отпуске, но изредка появляется на работе. И вполне могла бы решить его проблему всего за пять тысяч рублей. Дату следующего визита в больницу, она обещала сообщить ему по мобильному.
В назначенный день подставной пациент пришел со скрытой видеокамерой и купюрами, обработанными специальным составом. Контрольная закупка состоялась, в кабинет вошли оперативники. Медики сначала все отрицали, несмотря на аудио и видеозаписи и задержание с поличным. Но поняв, что отпираться от очевидного не имеет смысла, горе-эскулапы сознались еще в четырех фактах получения незаконного денежного вознаграждения на сумму тринадцать с половиной тысяч рублей.
Как сообщили «МКС» в пресс-службе МВД по РБ, против нечистоплотных медиков возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст.290 УК РФ «Получение взятки». Теперь доктора-проктологи и его сослуживицы рискуют получить «геморрой» в виде лишения свободы на срок до двенадцати лет.