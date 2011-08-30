У пожилого мужчины украли пенсию через мобильный телефон

Как оказалось, во время заполнения формы заявления, пенсионер перепутал одну цифру в номере своего телефона. В итоге эсэмски о начислении денег стали приходить человеку, у которого и карты-то банковской не было. Соответственно, он отлично понимал, что деньги, о которых идет речь в сообщениях, принадлежат не ему. Кто-то стал бы возмущаться, кто-то не стал бы обращать внимание на сообщения, но 34-летний уфимец был знаком с этой системой и знал, что у него есть возможность поживиться за чужой счет.