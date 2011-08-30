У пожилого мужчины украли пенсию через мобильный телефон

Указав номер своего мобильника и, будучи уверенным, что сделал все для сохранности денег, Алексей Григорьевич отправился домой, уже с нетерпением ожидая смс-оповещения о поступлении средств, дабы проверить, как говорится, до чего техника дошла. Однако ни одного столь ожидаемого сообщения на его телефон так и не поступило.
Как оказалось, во время заполнения формы заявления, пенсионер перепутал одну цифру в номере своего телефона. В итоге эсэмски о начислении денег стали приходить человеку, у которого и карты-то банковской не было. Соответственно, он отлично понимал, что деньги, о которых идет речь в сообщениях, принадлежат не ему. Кто-то стал бы возмущаться, кто-то не стал бы обращать внимание на сообщения, но 34-летний уфимец был знаком с этой системой и знал, что у него есть возможность поживиться за чужой счет.
Дело в том, что с помощью сотового телефона, на номер которого подключена услуга «Мобильный банк», можно полностью распоряжаться деньгами на счете, и не нужно никакого письменного или устного подтверждения владельца, достаточно лишь отправить смс на короткий номер – и деньги на счету вашего мобильного.
Мужчина нигде не работал и в деньгах, соответственно, нуждался. Вот и решил опустошить карман неизвестного благодетеля для начала на 100 рублей. Подождал пару недель – реакции не последовало. Потом постепенно, раз за разом, небольшими суммами снял у несчастного всю пенсию. Тут подоспело и следующее поступление. Здесь молодой человек стесняться не стал и перевел себе уже полностью всю сумму.
Тем временем деньги понадобились и Алексею Григорьевичу. И каково же было его удивление, когда, вставив карту в банкомат, он обнаружил, что его электронный карман пуст! Сделав еще пару попыток получить кровные у бездушного автомата, пенсионер обратился с заявлением в полицию.
Обнаружить преступника не составило особого труда, ведь в банковском заявлении был написан его номер телефона. Теперь у него по-прежнему нет работы, нет денег, но зато появилась судимость за кражу.
– Совершению этого преступления способствовали два фактора: невнимательность потерпевшего при заполнении заявления и несовершенство услуги «Мобильный банк», – отмечает следователь следственной части по РОПД ГСУ МВД по РБ лейтенант юстиции Руслан Курбангалеев.