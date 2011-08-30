Рустэм Хамитов вызвал роботов на бис

Вкалывают роботы, а не человек
Рустэм Хамитов внимательно смотрит видеопрезентацию, на которой первоклашки проходят через турникеты в школе по отпечаткам пальцев.
- Скоро в людей начнут и чипы вшивать, - улыбнувшись, промолвил президент. – Безусловно, все помнят недавний трагичный случай в Хабаровске, когда бомба на веранде детсада взорвалась в руках маленькой девочки, поэтому ужесточать условия безопасности, конечно, нужно.
Представители фирмы-разработчика рассказали главе республики, что уже более ста школьных и дошкольных учреждений в Уфе снабжены подобной системой безопасности, и ее содержание стоит 25 рублей с человека ежемесячно.
- Это, конечно приемлемая плата. Но где тот предел? Так ведь можно дойти и до ограждения школ железной проволокой. В этих вопросах нужно всегда помнить о рамках.
Тем не менее, уходя, президент сам приложил палец к турникету, наглядно увидев, как компьютер подал сигнал о том, что можно проходить.
Рустэм Закиевич заинтересованно остановился возле большой шахматной доски с резными деревянными шахматами. Настольная игра сделана руками студентов художественно-промышленного лицея № 64, где ребята занимаются росписью по дереву, вышиванием, живописью, батиком.
- Ну, кто со мной сыграет? – с азартной улыбкой бросил вызов толпе президент.
К сожалению, желающих не нашлось, и чтобы замять неудобное молчание, кто-то пошутил, мол, все боятся последствий.
- А чего бояться, я же не страшный, - парировал не совсем удачную шутку Хамитов.
Целая стена зала, уставленная моделями самолетов, кораблей, и даже летающей тарелки не оставила без внимания никого, в том числе и президента Башкирии.
- Очень хорошо, что детишки делают все это сами, хоть и под надзором педагога, - сказал Рустэм Закиевич, разглядывая расположенные у моделей таблички с именами 12- и 15-летних мастеров. – Но нужно делать не просто модели – это уже неинтересно - а давать талантливым ребятам задания по поиску новых видов выработки энергии, топлива, что очень актуально сегодня.
Дольше всего процессия, возглавляемая первым лицо республики, стояла возле стенда Уфимского государственного колледжа радиоэлектроники, где под башкирскую народную музыку танцуют шесть роботов в национальных шапках. Пару лет назад они даже участвовали в съемках республиканской команды КВН на Первом канале.
- На таких роботах четыре года назад студенты учились программировать, - рассказывает руководитель проекта Эльмира Шарафутдинова. – Так как у нас нет своих специализированных заводов, то готовые модели мы закупили за границей, а наши студенты уже научили их всему, что те умеют, задали алгоритм для такого танца. Это сейчас мы начинаем самостоятельно собирать роботов, искать запчасти, разбирать какую-то технику и находить нужное.
Как и большинство образовательных учреждений, колледж радиоэлектроники сталкивается с проблемой недостаточного финансирования.
- Специфика нашей работы довольно затратная, потому мы пришли на выставку, чтобы привлечь внимание к своим проектам, - продолжает Эльмира Шарафутдинова.
Президенту так понравились танцующие роботы, которые помимо дансинга могут, к примеру, протянуть кабель в труднодоступном месте, что он попросил повторить номер снова. Параллельно глава республики рассматривал робота-пожарного и большого андроида, воспроизводившего видео. После этого Рустэм Хамитов пообещал наведаться в колледж для более подробной экскурсии.
В деревню, в глушь!
Выставочный зал битком забит людьми: педагоги, главы администраций и лидеры профсоюзов,- все они собираются небольшими группами и обсуждают те же вопросы, которые часом спустя будут озвучены на заседании педсовета.
Председатель территориальной организации профсоюза работников образования Чишминского района Лилия Волобуева озабочена проблемами малокомплектных школ.
- Раньше я сама работала в гимназии, и знаю все школьные проблемы. В нынешних условиях сельские школы на грани вымирания, - сетует Лилия Варисовна. – За два предыдущих года в нашем районе закрыли одиннадцать школ, в этом году одну вечернюю школу реорганизовали и сделали филиалом другого образовательного учреждения.
Проблема, по мнению Лилии Волобуевой, комплексная, и решать ее нужно постепенно
- На селе не остается молодежь, ведь нет привлекательных для нее условий, - говорит председатель профсоюза. – Вместе с тем падает рождаемость, а по правилам на учителя должно приходиться 15 человек. Возьмем начальную школу – в четырех классах должно учиться не менее 60 детей, а бывает всего 15-20. Конечно, если школы закрывают, то детишек доставляют учиться в другое учреждение на автобусах. В нашем районе таких автобусов 25, но это не решение проблемы. Тем более с таким дорожным сообщением между селами, как сегодня.
Коллегу Волобуевой из Ишибайского района Альфия Даянова тревожат проблемы детских садов.
- Очереди в детские сады знакомы абсолютно всем, - говорит Альфия Мавлетовна. – Но ведь и работать педагоги со специальным образованием туда не идут. Очень мало и учреждений, где бы дети получали дошкольное образование, в городах ситуация еще более-менее, а на селе группы объединенные, разновозрастные, что создает сложности и для детей и для воспитателей. Очень часто у нас родители просто не в состоянии платить за детский садик для своего ребенка, ведь на селе много безработных.
Финансовую автономию в детских садах председатель ишимбайского профсоюза назвала «большим испытанием».
- Теперь за некоторые услуги садикам наверняка придется взимать плату с родителей, что нежелательно. – продолжает она. – Сейчас в нашем городе средняя зарплата воспитателя составляет не превышает семи тысяч, а у нянечек - пяти тысяч рублей за одну ставку, это же очень мало!
Любопытно, что Рустэм Хамитов начал свое выступление именно с вопросов дошкольного образования.
- Несмотря на то, что почти четверть республиканского бюджета идет на финансирование всех категорий системы образования, мы до сих пор не решили ряд проблем, - заявил башкирский президент. – Очередь в детские сады постепенно сокращается, на сегодняшний день она сократилась в 1,5-2 раза и составляет 13 тысяч детей. Тема детских садов находится на моем личном контроле.
По его словам, только в нынешнем году этом году на строительство детских садов направят около 1,5 млрд рублей, в 2013-м - 2,5-3 млрд, а в течение трех лет из бюджета в общей сложности выделят 9 миллиардов рублей. Кроме того, к 2013 году в дошкольных учреждениях должно стать на 24 тысячи больше мест, а в 2017-м - еще на 18 тысяч.
- Мы должны понимать, что место в детском саду дорогое, - констатировал Рустэм Закиевич. – Его стоимость колеблется от 500 до 900 рублей, в зависимости от благоустроенности садика. За последние 10 лет новые места в детских садах выросли до 4 тысяч, ребят за это время прибыло более 30 тысяч.
Лидера ишимбайских «школьных» профсоюзов Альфию Даянову не могут оставить равнодушной социально неблагополучные семьи, проблемы которых потом активно обсуждались на собрании.
- Очень много асоциальных семей, дети в которых не посещают ни садик, ни школу, - говорит она. – Ситуация очень плачевная, и решить ее сразу наверное, не получится.
И президента Башкирии на заседании возмутила статистика, согласно которой количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, растет из года в год.
- В 2009 году таких детей было 3045, в 2010 – 3576, в нынешнем - цифра увеличилась аж до 4134 человек! – прервал он выступление министра образования РБ Альфиса Гаязова. – Почему мы должны просто констатировать такие данные, а не бороться с ними? Давайте принимать меры по улучшению социального положения семей, чтобы потом не удивляться такой статистике.
Облик аморале
На республиканском педсовете Рустэм Хамитов встретился с генеральным директором образовательного канала «Просвещение» Владимиром Косенчуком.
- Я хочу, чтобы республика стала для вас площадкой, на которой можно будет создать качественную передачу для детей и юношества, - встретив на выставке г-на Косенчука, сказал Рустэм Закиевич. – Хочется, чтобы проводилась верная национальная политика, а наполненность программ была направлена на традиции, на верные ориентиры в жизни. Если такую передачу возможно создать, то я посодействую в выделении времени в сетке местного вещания.
Итогом педсовета для республики и Российской академии образования явилось подписание соглашения, благодаря которому можно будет улучшить профессиональную подготовку кадров и использовать новейшие достижения в области педагогической науки. Учителя не могли не откликнуться на выступление президента Российской академии образования Николая Никандрова.
- На сегодняшний день социализация молодежи в нашей стране идет совершенно неправильным путем, - доносил с трибуны Николай Дмитриевич. – Настоящую, высокую культуру потребляет только 10% населения страны, заметим, при ее доступности. А навязывание мировоззрения потребителей, жаждущих только материальных благ, губит нашу молодежь.
Среди губительных для современного поколения ориентиров он назвал «идею сексуального инстинкта как истинную основу смысла жизни».
- Плачевная ситуация и с патриотизмом, - продолжил г-н Никандров. - У всех стран, помимо всем известной государственной символики, есть и девиз. В Австрии - «Австрия погибнет последней!», в Греции - «Свобода, или смерть!», в Испании - «Превыше всего – Испания, превыше Испании – Бог!». А Россия - одна из четырех стран, у которой нет своего лозунга.
После Николай Дмитриевич продемонстрировал слайды с изображением примеров отвратительной рекламы, афиш или пошлых заголовков в газетах.
- Действительно, сейчас нас окружает очень много аморального, губительного для молодежи, - взял слово в конце заседания президент РБ Рустэм Хамитов. – Соглашение, подписанное с академией, даст нам возможность активно сотрудничать, претворять по-настоящему полезные образовательные проекты в жизнь.
По мнению башкирского лидера, ведь если не начать действовать сегодня, завтра уже может быть поздно.
Юлия ЛЕЖЕНЬ.