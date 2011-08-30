Рустэм Хамитов вызвал роботов на бис

- На селе не остается молодежь, ведь нет привлекательных для нее условий, - говорит председатель профсоюза. – Вместе с тем падает рождаемость, а по правилам на учителя должно приходиться 15 человек. Возьмем начальную школу – в четырех классах должно учиться не менее 60 детей, а бывает всего 15-20. Конечно, если школы закрывают, то детишек доставляют учиться в другое учреждение на автобусах. В нашем районе таких автобусов 25, но это не решение проблемы. Тем более с таким дорожным сообщением между селами, как сегодня.